Abierta la convocatoria “Lo social lleva acento”, el certamen de AcentoenlaCé que da voz a entidades sin recursos

Las ONG y asociaciones en España trabajan cada día para transformar vidas y fortalecer el tejido social, pero, a pesar de la relevancia de su labor, se enfrentan a una limitada visibilidad y reconocimiento público. Según el Barómetro del Tercer Sector de Acción Social en España 2024, esta falta de notoriedad se debe, entre otras causas, a la ausencia de comunicación estratégica, ya que menos de la mitad de las organizaciones dispone de planes para gestionar y difundir su información. Como resultado, su impacto queda subestimado porque se ignoran, en gran medida, sus logros y compromiso, lo que repercute directamente en su capacidad para captar recursos, atraer colaboradores y movilizar la participación ciudadana.

Consciente de esta situación, la agencia de comunicación y PR AcentoenlaCé ha impulsado la tercera edición de sus premios “Lo social lleva acento”, una iniciativa diseñada para brindar apoyo mediático a aquellas asociaciones, fundaciones y ONG que trabajan por una sociedad más justa e igualitaria. “Hace tres años pusimos en marcha este certamen para contribuir, desde nuestro expertise, a que distintas entidades den un salto cualitativo en la forma de transmitir su propósito. Nuestro objetivo es que, mediante la difusión de sus hitos más importantes, sus proyectos lleguen a un público más amplio y puedan seguir creciendo”, señala Cristina González, socia fundadora de AcentoenlaCé.

Un compromiso que confirma la consolidación de estos galardones como un apoyo real y necesario para el tercer sector, con un número creciente de candidaturas en cada edición. La Fundación DiabetesCERO inauguró la primera edición como ganadora y, este año, la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA) toma el testigo y se beneficia de un servicio de gabinete de prensa en formato pro bono por parte de la agencia.

El plazo de presentación estará abierto hasta el 6 de noviembre a las 18:00 h, y podrán participar organizaciones con sede en España que no cuenten con un servicio profesional de gabinete de prensa. Cada participante deberá enviar a la dirección de correo [email protected] una ficha técnica y una memoria explicativa sobre la actividad o proyecto, incluyendo objetivos, ámbito de actuación y beneficio e impacto real de su trabajo en la sociedad.

El jurado, integrado por el equipo directivo de AcentoenlaCé, evaluará todas las candidaturas y seleccionará a tres finalistas atendiendo a criterios como la originalidad, el impacto social, el interés informativo y su potencial mediático. Los finalistas se darán a conocer en diciembre a través de la cuenta de Instagram de la agencia, dando paso a un periodo de votaciones para que los usuarios elijan a su favorito. La publicación con más comentarios se proclamará ganadora y, desde la comunicación del resultado, recibirá un servicio profesional de comunicación durante el año 2026.

A punto de cumplir una década de trayectoria, AcentoenlaCé ha colaborado con clientes muy diversos, ayudándoles a descubrir su propio acento y transmitirlo de manera que genere notoriedad y refuerce su reputación, un trabajo que ha sido reconocido en certámenes como los Premios Nacionales de Creatividad y el Festival El Sol 2025. Su metodología combina rigor periodístico, innovación y creatividad para asegurar que cada proyecto llegue a donde debe y con el impacto que merece.