Altarius ETI lanza un ETP monetario en la plataforma Xetra de Deutsche Börse

La firma de inversión Altarius ETI ha anunciado oficialmente la admisión a negociación de su nuevo vehículo de inversión cotizado, el Monetario ETP, en la plataforma electrónica Xetra de Deutsche Börse. Con esta incorporación al mercado bursátil germano, la entidad amplía su gama internacional de instrumentos cotizados mediante una estrategia financiera especializada de forma exclusiva en activos de alta liquidez del mercado monetario denominados en euros y emisiones de renta fija de corta duración, acotando los vencimientos máximos de la cartera a una horquilla de hasta 18 meses.

Por otro lado, el Monetario ETP está estructurado para ofrecer a los gestores de fondos, bancas privadas y tesorerías corporativas una exposición directa a una cesta diversificada de instrumentos monetarios de elevada calidad crediticia. La composición del subyacente incluye de forma activa letras del Tesoro de estados de la eurozona, pagarés corporativos de emisores de primer nivel, depósitos bancarios interbancarios, bonos soberanos y corporativos con vencimiento residual a corto plazo, ETFs monetarios institucionales y, de manera minoritaria y residual, estructuras financieras con protección de capital integrado.

Desde el punto de vista de la asignación de activos, la estrategia de Altarius ETI se orienta firmemente hacia la preservación del capital y la optimización de los niveles de liquidez diaria, buscando capturar rendimientos financieros que se alineen de forma eficiente con las condiciones y tipos de interés vigentes en el mercado monetario europeo. Para mitigar los riesgos latentes de mercado, el vehículo se gestiona bajo una política estricta de no apalancamiento, combinada con un riguroso control de la duración media de la cartera, una amplia diversificación para limitar el riesgo por emisor y un sistema de monitorización continua tanto del riesgo de crédito como del riesgo de la curva de tipos de interés.