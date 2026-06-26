Portocolom AV reorganiza su cúpula directiva para acelerar su crecimiento en inversión de impacto

Portocolom AV, la agencia de valores independiente pionera y especializada en el diseño de estrategias de inversión de impacto social y medioambiental, ha anunciado una profunda reorganización de su estructura directiva de primer nivel. Esta reconfiguración responde a la ejecución de una hoja de ruta estratégica orientada a consolidar su modelo de negocio de alta convicción, robustecer su propuesta de valor diferencial en finanzas sostenibles y acelerar su posicionamiento institucional como un referente del sector en el mercado ibérico.

Desde la firma han señalado que estos cambios, que afectan de manera directa a las más altas responsabilidades ejecutivas de la organización, son «la expresión más visible de la madurez alcanzada por la firma tras más de quince años de trayectoria» en la industria de la gestión patrimonial y el asesoramiento financiero regulado.

La nueva gobernanza corporativa de Portocolom AV se articulará a través de tres áreas clave:

Dirección General – Javier García: Hasta la fecha responsable de la gestión de riesgos y cumplimiento normativo de la entidad, García asume la dirección general ejecutiva de la firma. Respaldado por una trayectoria de más de 20 años en el control y medición de riesgos financieros, su profundo conocimiento operativo y su visión integral del negocio lo sitúan, según la entidad, en la posición natural para liderar la ejecución de la estrategia corporativa bajo los estrictos estándares de rigor y orientación a largo plazo que definen el ADN de la casa.

Hasta la fecha responsable de la gestión de riesgos y cumplimiento normativo de la entidad, García asume la dirección general ejecutiva de la firma. Respaldado por una trayectoria de más de 20 años en el control y medición de riesgos financieros, su profundo conocimiento operativo y su visión integral del negocio lo sitúan, según la entidad, en la posición natural para liderar la ejecución de la estrategia corporativa bajo los estrictos estándares de rigor y orientación a largo plazo que definen el ADN de la casa. Dirección de Inversiones e Impacto en Portocolom – Mario Catalá: Procedente del departamento de gestión discrecional de carteras, Catalá pasa a liderar la estrategia de asignación de activos de la agencia de valores. En su nuevo rol, asumirá la responsabilidad de evolucionar el enfoque de inversión responsable y velar por la integración técnico-analítica de los criterios de impacto social y medioambiental en cada decisión de inversión. Su experiencia en el análisis de activos sostenibles reforzará la capacidad de la firma ante un entorno regulatorio y de mercado cada vez más exigente.

Procedente del departamento de gestión discrecional de carteras, Catalá pasa a liderar la estrategia de asignación de activos de la agencia de valores. En su nuevo rol, asumirá la responsabilidad de evolucionar el enfoque de inversión responsable y velar por la integración técnico-analítica de los criterios de impacto social y medioambiental en cada decisión de inversión. Su experiencia en el análisis de activos sostenibles reforzará la capacidad de la firma ante un entorno regulatorio y de mercado cada vez más exigente. Dirección de Estrategia, Innovación y Desarrollo de Negocio – Ana Guzmán Quintana: Tras haber liderado con éxito el área de inversiones e impacto durante los últimos años, Guzmán Quintana pasa a encabezar un departamento de nueva creación enfocado en el crecimiento a largo plazo.

Con esta estructura organizativa renovada, la agencia de valores afronta una nueva etapa de madurez institucional y comercial, optimizando la especialización de sus directivos clave para dar respuesta al fuerte incremento de la demanda de soluciones de inversión que combinan la rentabilidad financiera con un impacto positivo, medible y transparente en el entorno.