BNP Paribas AM lanza cuatro nuevos ETFs activos en alianza con su área de Global Markets

La sociedad gestora BNP Paribas Asset Management ha oficializado el lanzamiento y la admisión a cotización de una nueva gama compuesta por cuatro fondos cotizados (ETFs) de gestión activa. Con este movimiento estratégico, la firma francesa acelera de forma decidida su posicionamiento en el mercado europeo de gestión indexada avanzada, con el objetivo de trasladar estrategias de inversión complejas y tradicionalmente reservadas a la gestión alternativa institucional hacia el formato ETF, caracterizado por su liquidez diaria, transparencia operativa y eficiencia en costes.

Los cuatro nuevos vehículos financieros que se integran en la oferta de la entidad son:

BNP Paribas Easy Equity Premium Income: orientado a la generación de rentas periódicas.

BNP Paribas Easy European Equity Buffer: diseñado para ofrecer protección parcial y colchón financiero frente a correcciones en la renta variable europea.

BNP Paribas Easy Global Equity Long Short: estrategia de posiciones cortas y largas en acciones globales para buscar rentabilidades descorrelacionadas.

BNP Paribas Easy Managed Futures: estrategia sistemática basada en el seguimiento de tendencias en mercados de futuros.

La estructuración de esta nueva gama combina las capacidades analíticas de asignación de activos de BNP Paribas AM con la infraestructura técnica, el modelado cuantitativo y el profundo conocimiento de mercado del área de Global Markets del grupo BNP Paribas. A través de este enfoque transversal, la entidad busca dotar a los selectores de fondos, bancas privadas y gestores de patrimonio de herramientas tácticas avanzadas que faciliten la diversificación de riesgos, la mitigación de la volatilidad y la obtención de rentabilidades consistentes en distintos ciclos macroeconómicos.

Desde la gestora destacan que la madurez y el fuerte crecimiento del mercado de ETFs bajo normativa UCITS han transformado las demandas de los inversores institucionales, quienes ya no buscan únicamente la replicación tradicional de índices ponderados por capitalización bursátil. En este nuevo entorno competitivo, los ETFs de gestión activa y las estrategias cuantitativas automatizadas se erigen como los segmentos de mayor dinamismo en la industria, ofreciendo fuentes alternativas de alfa y un mayor control en el proceso de construcción y optimización de carteras diversificadas.