De izquierda a derecha: Felipe Caicedo - Futbolista, Daniel del Valle - Director ejecutivo de TEON (The Embassy of Nature), Brock Pierce - Empresario y ex actor estadounidense, Javier Mascherano - Ex futbolista y leyenda argentino, Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico - VI Marqués de Lises y presidente de TEON (The Embassy of Nature), Woody Harrelson - Actor de Hollywood, Isabel Noboa - Empresaria ecuatoriana, Gisela Andrade - Cónsul General de Ecuador en New York, Guillermo Navarro - Director de Fotografía ganador del premio Oscar

TEON presenta en el Mundial de Nueva York una nueva visión económica basada en naturaleza y anuncia su regreso a Madrid en la semana de la Fórmula 1

TEON (The Embassy of Nature) presentó en Nueva York una propuesta orientada a integrar biodiversidad, patrimonio natural e identidad cultural dentro de nuevas estructuras económicas y financieras, en el marco de Casa Ecuador, la plataforma itinerante que proyecta internacionalmente el patrimonio natural y cultural ecuatoriano durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La organización anunció además que la próxima edición de Casa Ecuador se celebrará en Madrid, donde ya se realizó una primera edición durante la semana de ARCO 2025. En esta ocasión, la cita tendrá lugar durante la semana del Gran Premio de Fórmula 1, consolidando la expansión del proyecto en Europa.

Durante la cita en la ciudad estadounidense, Casa Ecuador se instaló en el histórico edificio Engine 31 de Manhattan entre el 24 y el 27 de junio, transformado en una experiencia inmersiva inspirada en los cuatro mundos del Ecuador —Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos—, que combinó arte, gastronomía, cultura, empresa y diplomacia.

Entre los asistentes figuraron representantes de los sectores empresarial, cultural, deportivo y diplomático, entre ellos el actor Woody Harrelson; el cineasta mexicano Guillermo Navarro, ganador del Óscar por El laberinto del fauno; el empresario y exactor estadounidense Brock Pierce; la empresaria ecuatoriana Isabel Noboa; el exfutbolista argentino Javier Mascherano; el exdelantero ecuatoriano Felipe Caicedo; Daniel del Valle, director ejecutivo de TEON; y Gisela Andrade, cónsul general del Ecuador en Nueva York.

Casa Ecuador, junto con las futuras Casa USA y Casa Hispánica, forma parte de una iniciativa impulsada por TEON, institución concebida por Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, VI Marqués de Lises y empresario ecuatoriano.

Según su fundador, el objetivo es desarrollar nuevas formas de reconocer y proyectar el valor económico de activos tradicionalmente poco incorporados a los mercados, como la biodiversidad, el patrimonio natural y la identidad cultural.

En ese contexto, Fernández-Salvador confirmó que la organización trabaja con una de las principales firmas globales de consultoría en el desarrollo de estructuras financieras destinadas a operar dentro de los mercados tradicionales de capitales y las finanzas soberanas.

«Hemos desarrollado mecanismos financieros tradicionales que permiten que la naturaleza compita por capital sin tener que ser destruida», afirmó Fernández-Salvador.

La institución precisó que la iniciativa no está vinculada a criptomonedas, procesos de tokenización, créditos de carbono ni activos digitales, sino a mecanismos concebidos para integrarse en los marcos convencionales de inversión y financiación institucional.

Mientras Casa USA estará enfocada en proyectar el patrimonio cultural, histórico y natural de Estados Unidos mediante una red internacional de socios de los sectores inmobiliario, financiero y de asesoría, Casa Hispánica buscará fortalecer los vínculos culturales, humanos y económicos entre España, Iberoamérica y las comunidades hispanas del mundo.

Concebida en España y actualmente activa en ciudades como Madrid, París, Nueva York, Miami, Abu Dabi y Ginebra, TEON desarrolla plataformas culturales, económicas y diplomáticas orientadas a integrar patrimonio, naturaleza e identidad dentro de nuevas formas de cooperación internacional.

«Las naciones más competitivas no solo aprovechan lo que tienen bajo la tierra; también saben convertir su identidad, su cultura y su patrimonio en activos estratégicos», concluyó Fernández-Salvador.