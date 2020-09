Amigo reanuda el Diálogo Social, un “modelo de éxito” que ve “mejorable”

La Junta de Castilla y León inicia la próxima semana las reuniones con los miembros del Diálogo Social -UGT, CCOO y Cecale- para “abrir” este “modelo de éxito” que ve “mejorable”. Para ello, propondrá crear comisiones especializadas “cuanto antes” sobre empleo local, el tercer sector, la automoción, la digitalización o la agroalimentación para contar con las aportación de “quien más sabe” en cada ámbito y también de las cámaras de Comercio e Industria, una decisión sobre la que tendrá la última palabra los actuales integrantes.

La consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, planteó este modelo que busca incorporar nuevos agentes en la ‘webinar’ de la Fundación Caja Rural de Zamora ‘Hacia un nuevo escenario del Diálogo Social en Castilla y León’. Insistió en que en ningún caso se trata de “romper” este instrumento, sino de “fortalecerlo” y “enriquecerlo”, a partir del conocimiento de organizaciones que han crecido en los últimos años, como los autónomos, pero también de las cámaras de Comercio e Industria.

En ese sentido, Carlota Amigo indicó que la próxima semana su Consejería trasladará a los miembros del Diálogo Social la propuesta de impulsar comisiones especializadas como órganos estables para definir las políticas que se adoptan, aunque la última palabra sobre los acuerdos con la Junta la tengan la Comisión Permanente y el Consejo que preside el jefe del Ejecutivo, Alfonso Fernández Mañueco.

De hecho, la consejera de Empleo e Industria aseguró que los integrantes van a estar satisfechos con la participación de nuevos actores en el Diálogo Social, una decisión que espera pueda tomarse en este mes, puesto que en la última semana, previsiblemente el día 30, se reunirá el Consejo, con la presencia de Fernández Mañueco y los máximos dirigentes de UGT, CCOO y Cecale. “

Al respecto, insistió en que se vive un “momento crítico” por la crisis sanitaria y económica derivada del COVID-19 y señaló que además en este trimestre se tiene que negociar nuevas medidas, como el nuevo plan de empleo o el Plan Director de Industria. Insistió en que idea de contar con la visión de organizaciones especializadas en su sector se asemeja a la firma del Pacto para la Recuperación que recoge en su opinión las aportaciones de la inmensa mayoría de los partidos de la Comunidad.

Carlota Amigo dejó claro que las nuevas comisión, una posibilidad prevista en la Ley del Diálogo Social de la Comunidad, tienen que ser “operativas” y que serán, como otras políticas, “revisables” y “evaluables”. Además, advirtió a UGT de que si el problema es que habrá “mucho trabajo”, su equipo ha llegado para hacerlo, debido a la situación actual. “No quiero convencer, quiero ilusionar”, dijo Carlota Amigo con la propuesta de hacer partícipes a otras organizaciones, como las cámaras de Comercio de la toma de decisiones y de líneas estratégicas en materia de empleo. “Es muy importante escuchar a todos los sectores”, dijo.

Igualmente, Amigo consideró que los actuales agentes del Diálogo Social van a estar “encantados” con la participación de otras organizaciones representativas y aseguró que va a “mejorar” aquello que a su juicio ha “funcionado bien”, si bien apuntó que algunas de las líneas acordadas no lo ha hecho. Por ello, en un escenario como el actual y con recursos “escasos”, insistió en la importancia de que las medidas que se aprueben sean las que necesita los ciudadanos, los autónomos y las empresas de la Comunidad. “En este momento tan crítico no concibo no crearlas -nuevas comisiones- y me sorprende que no lo estuvieran”, apostilló.

En ese sentido, la consejera explicó que si hubiera existido una comisión específica para la industria de la automoción en el Diálogo Social, no hubiera sido necesario crear una mesa, como demandaron las empresas en España y como recordó pedía el presidente de la Junta. Lo mismo ocurre, dijo si en Castilla y León hubiera existido este órgano. Por ello, defendió que se integren diferentes colectivos dentro del modelo de concertación, para evitar habilitar otras vías de interlocución.

También expuso que en sus diferentes visitas y encuentros con alcaldes le trasladan que es necesario introducir cambios y mejoras en los planes de empleo, que recordó cuentan con 50 millones de euros. Por ello, consideró necesario disponer de una comisión de empleo rural y administración local, como contar con las cámaras de Comercio, por establecerse en la legislación de Castilla y León que deben ser escuchadas en la toma de decisiones, ya que ahora están apartadas del Diálogo Social.

Además, Carlota Amigo citó también a la agroalimentación, a la ciberseguridad y la digitalización o la economía verde, sectores sobre los que Europa apuesta y en los que Amigo ve necesario ser “cercanos”.

Este foro fue abierto por el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García Rodríguez, quien destacó la trayectoria del diálogo social en la Comunidad, basada en la “sintonía” y “punto de encuentro” entre trabajadores y empresas. Por ello, apostó por su mejora y expresó el apoyo de la entidad “local” y ofreció su colaboración. Además, abogó por estar “unidos” como sociedad y por empujar en la misma dirección.