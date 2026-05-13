Art Laietà celebra 25 vendimias y reivindica el carácter único del territorio de Alella

Este 2026, Art Laietà (conocido anteriormente durante años como Alta Alella) celebra 25 vendimias. Un recorrido que no solo habla de tiempo, sino de coherencia y fidelidad a una manera de entender el vino: arraigada en el territorio, respetuosa con la natura y comprometida con la expresión más honesta del paisaje de Alella.

Para conmemorar este hito, la familia Pujol-Busquets pone de relieve uno de sus cavas más emblemáticos: el Laietà Gran Reserva 2021. El nombre que inspira la nueva etapa de la bodega, y que conecta directamente con los orígenes. “Laietà” hace referencia a los antiguos pobladores del litoral barcelonés, que ya cultivaban la viña hace más de 2.000 años entre el mar y la montaña. Un legado que hoy continúa vivo en este paisaje tan singular, donde las viñas conviven con el Mediterráneo y Barcelona como telón de fondo.

25 vendimias defendiendo un territorio único

Con 25 vendimias detrás, Art Laietà reafirma su apuesta por un modelo que huye de la estandarización y pone en valor aquello que hace único el territorio: la proximidad al mar, la singularidad del suelo de sauló y una viticultura ecológica desde el inicio. El Laietà es, en este sentido, una expresión clara de este compromiso y representa perfectamente la esencia del proyecto: largas crianzas, precisión, y una expresión nítida del paisaje. Un cava que ha definido un estilo, que ha acompañado la evolución de la bodega y que hoy continúa siendo una de sus referencias más reconocibles.

En paralelo, el Laietà destaca también por su identidad visual inconfundible, como los cavas del Paraje Cualificado Vallcirera Opus y Exeo. Una botella alargada, estilizada y elegante que se levanta como una señal distintiva dentro del mundo del cava. Un diseño personalizado que no solo refuerza su carácter premium, sino que también subraya la voluntad de la bodega de diferenciarse desde la primera impresión.

La silueta de la botella conecta también con la tradición histórica de los grandes vinos blancos de Alella, reconocidos ya a principios del siglo XX por su elegancia y singularidad. Hoy, esta forma distintiva acontece también una declaración de origen y la voluntad de preservar la identidad de un territorio único.

Compromiso con el origen y la excelencia

El Laietà Gran Reserva nace de viñas ecológicas situadas en el Parque Natural de la Cordillera de Marina, a solo 12 km de Barcelona y 1,5 km del mar. En este entorno privilegiado, el suelo de sauló, pobre en materia orgánica y con un drenaje excelente, aporta una acidez natural y una tensión que definen el perfil fresco, salino y vibrante del cava, con una burbuja fina y un paso por boca elegante.

Además, Art Laietà es Elaborador Integral de la D.O. Cava desde el principio de la certificación; un sello que reconoce el control de todo el proceso de elaboración propia. Una certificación que refuerza el compromiso de la bodega con la calidad y la trazabilidad.

La añada 2021 estuvo marcada por la sequía y una baja pluviometría persistente en la zona de Alella, hecho que redujo la producción y avanzar la maduración de las variedades tempranas. Las temperaturas frescas de mediados de septiembre, en cambio, provocaron una parada positiva en la maduración de las variedades tardías. Como resultado, la viña dio una cosecha limitada, pero con vinos blancos de calidad excepcional, con gran concentración, buena acidez y una sanidad impecable.

PVP LAIETÀ Gran Reserva 2021 (750 ml): 27,85 €

PVP LAIETÀ Gran Reserva 2021 (375 ml): 16,75 €

PVP LAIETÀ Gran Reserva 2021 (1500 ml): 61,95 €

ART LAIETÀ d’Alta Alella, artesanía y origen

Resguardada por el Parque Natural Serralada de Marina, junto al Mediterráneo y a escasos kilómetros de Barcelona, se encuentra Art Laietà, el proyecto familiar iniciado en 1991 por Josep Maria Pujol-Busquets junto a su esposa Cristina Guillén, y que ahora continúa con su hija Mireia.

La familia siempre ha trabajado bajo los principios de la agricultura ecológica, recuperando viñedos antiguos de más de 65 años y preservando variedades tradicionales como la Pansa Blanca (Xarel·lo) y la Mataró (Monastrell). Los viñedos, plantados en laderas y terrazas, se sitúan en Alella, Teià y Tiana, cuna del cava de calidad desde principios del siglo XX. Actualmente, la bodega gestiona 68 hectáreas de viñedo propio y prevé alcanzar más de 80 hectáreas en producción en 2028, con un modelo basado en el control de todo el proceso, el respeto por el territorio y el compromiso con la sostenibilidad.

En 2017, Vallcirera fue reconocida como Paraje Calificado por el Consejo Regulador de la DO Cava, una distinción que recompensa años de trabajo elaborando cavas de alta calidad, con personalidad propia y profundamente ligados al territorio. Además, se trata del único Paraje Calificado ecológico desde sus orígenes y situado en un parque natural, un reconocimiento a la zona vitivinícola de Alella por sus características edáficas, climáticas, orográficas e históricas excepcionales y singulares. El año 2022 también fue clave para la bodega, ya que la DO Cava le otorgó el sello de Elaborador Integral —garantía de trazabilidad y origen—, certificando el carácter diferencial del territorio Serra de Mar. Con esta nueva zonificación y la inclusión de la bodega en Grandes Pagos de España en 2024, se pone en valor el legado y la singularidad del entorno de Art Laietà.

Paralelamente, como primer elaborador de cava sin sulfitos del Consejo Regulador (desde la vendimia de 2006), la familia sigue firme en su objetivo de ofrecer los mejores vinos naturales bajo la línea del Celler de les Aus.

Actualmente, es Mireia Pujol-Busquets, segunda generación y directora adjunta, quien lidera la apuesta de la bodega por la sostenibilidad. En 2025, con la celebración de 20 vendimias sin sulfitos, esta trayectoria fue reconocida con el Premio a la Mejor Iniciativa Joven en los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles, otorgado por un jurado formado por BBVA y El Celler de Can Roca.

“Artesanía y origen” definen la esencia de Art Laietà: una bodega familiar dinámica, que avanza con entusiasmo y ambición de mejora, donde la visión de Josep Maria y el impulso de Mireia se unen para crear vinos y cavas que expresan con autenticidad la identidad del territorio.