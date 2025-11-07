Banca March lanza un servicio de asesoramiento para fomentar el ahorro privado y la inversión

Ante el reto de la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España y la creciente necesidad de fomentar el ahorro privado, Banca March ha puesto en marcha un nuevo servicio de asesoramiento en previsión, diseñado para ayudar a sus clientes a planificar su jubilación y garantizar su estabilidad financiera futura.

El servicio, gratuito y personalizado, permite a los clientes conocer con precisión la brecha entre sus ingresos previos a la jubilación y la pensión pública estimada. A partir de esta información, se elaboran distintos escenarios según el ciclo vital, la capacidad de ahorro y los recursos ya acumulados, con el objetivo de generar un complemento estable y suficiente a la pensión pública. El servicio incluye un informe detallado, seguimiento digital a través de Banca Online y una revisión anual del plan.

Banca March subraya que una estrategia de ahorro periódico y diversificada es clave para afrontar la jubilación con seguridad y mantener un nivel de vida similar al de la etapa laboral. Para ello, la entidad ofrece diferentes productos adaptados a cada perfil, como Planes de Pensiones Individuales (PPI), Planes de Previsión Asegurados (PPA), Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS) y Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo (SIALP), muchos de ellos con ventajas fiscales.

Banca March busca fomentar la educación financiera

El servicio destaca por su carácter dinámico, al colocar al cliente en el centro del proceso y acompañarlo con recomendaciones realistas que se revisan cada año para construir un fondo sólido y sostenible a largo plazo.

Como ejemplo, Banca March detalla que una persona de 49 años con un salario de 120.000 euros anuales, 25 años cotizados, un patrimonio de 250.000 euros y una capacidad de ahorro de 5.000 euros anuales, sufriría una reducción del 64% en sus ingresos al jubilarse si dependiera solo de la pensión pública. Incluso con el ahorro acumulado, la brecha seguiría siendo del 56%, pero una planificación adecuada podría reducirla al 45%.

Con esta iniciativa, la entidad busca fomentar la educación financiera y promover la planificación previsional entre particulares, profesionales y empresarios con al menos una década por delante hasta la jubilación, capacidad de ahorro y disposición a recibir asesoramiento especializado.