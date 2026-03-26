Columbia Threadneedle cree que producción de crudo se recuperará si la guerra termina ya

Columbia Threadneedle Investments cree que la reciente liberación de los 400 millones de barriles de petróleo por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) probablemente podría compensar la mayor parte de la producción total perdida si la guerra en Irán termina en breve.

La gestora de activos estadounidense indica que en un escenario corto planteado de la guerra de Irán, de 4 a 5 semanas, en las que ya se está prácticamente en plazo, la liberación de los 400 millones de barriles permitiría además un retorno más rápido del precio del crudo a los niveles anteriores al inicio del conflicto.

Sin embargo en un escenario 2, de duración de la guerra de 2 a 3 meses; o en un escenario 3, en el que se extendiera el conflicto a 4 meses o más, Columbia Threadneedle considera que seguiría existiendo un déficit significativo en la reposición total de la producción perdida.

Estas han sido algunas de las conclusiones del gestor de carteras y estratega global de tipos Ed Al-Hussainy; la analista senior de renta variable Meg O’ Connor, y el analista de crédito investment grade Travis Flint, de Columbia Threadneedle, sobre las implicaciones del conflicto en Oriente Medio.

En opinión de O’ Connor y Flint, las perturbaciones relacionadas con Irán han traducido el riesgo geopolítico en restricciones reales de suministro de petróleo.

Columbia Threadneedle ha dibujado en EE.UU. un crecimiento estable de la demanda interna en torno al 2,5 %

Según han destacado, con el transporte marítimo prácticamente paralizado por el estrecho de Ormuz, las restricciones de almacenamiento están obligando a cerrar las instalaciones petrolíferas, los márgenes de refinado están creciendo de forma desigual y los precios de la energía están transfiriendo el riesgo de inflación a la economía mundial.

Por ello, consideran que la clave está ahora en cuánto tiempo durarán las perturbaciones físicas y si las perturbaciones energéticas comienzan a generar un endurecimiento financiero más amplio.

En cuanto a las perspectivas macroeconómicas, AI-Hussainy ha dibujado en EE.UU. un crecimiento estable de la demanda interna en torno al 2,5 %, pero ha destacado que el crecimiento del gasto en consumo por persona (PCE) y del ingreso disponible se ha ralentizado significativamente.

Asimismo, se ha referido a la posible intervención política de EE.UU., en reservas estratégicas, controles de exportación, control de precios, apoyo fiscal, dominio fiscal, coordinación entre el Tesoro y la Reserva Federal (Fed), y en materia laboral ha apuntado que la creación de empleo se ha estancado debido a que las tasas de participación y empleo se acercan a los máximos del ciclo.

El choque energético y las interrupciones en la cadena de suministro representan un riesgo significativo

En su opinión, el choque energético y las interrupciones en la cadena de suministro representan un riesgo significativo al alza para la inflación general.

En cuanto a la política monetaria que seguirá la Fed, AI-Hussainy considera que se pueden dar tres opciones. Una, en la que se mantenga la política monetaria sin cambios hasta el segundo semestre, y en función de los datos, aumentar o reducir las tasas.

Una segunda opción, en la que se mantenga la política monetaria sin cambios hasta el segundo semestre, reiterando la tendencia expansiva; y una tercera vía, en la que se celebren reuniones a corto plazo, y se insista en la tendencia expansiva.

En cuanto a Europa, Japón y China, el gestor de carteras ha considerado probable que retomen la flexibilización fiscal.