El EGM confirma el crecimiento de Radio Intereconomía como referente de la información económica

Radio Intereconomía continúa avanzando en audiencia. La emisora alcanza los 29.000 oyentes de lunes a viernes en la segunda ola del Estudio General de Medios (EGM) de 2026, publicada este martes, 30 de junio, frente a los 26.000 registrados en la anterior medición.

El resultado supone un crecimiento del 11,5% y consolida la evolución positiva de la emisora, especializada en información económica, empresarial, financiera y de mercados.

El crecimiento también se refleja en la audiencia acumulada de los últimos 30 días, periodo en el que Radio Intereconomía ha alcanzado los 63.000 oyentes.

Hasta 25.000 oyentes siguen los programas de Intereconomía

Los principales espacios de Radio Intereconomía refuerzan su seguimiento en esta segunda ola del EGM. Visión Global, presentado por Marta Isern, alcanza los 25.000 oyentes, mientras que Capital Intereconomía, con Susana Criado, reúne a 13.000, y A Media Sesión, dirigido por Rafael Jiménez, registra 10.000 oyentes.

También mantienen el respaldo de la audiencia Cierre de Mercados, presentado por Javier García Viviani, y Pulso Geopolítico, con Rafael Jiménez, que alcanzan los 4.000 oyentes cada uno. Unos resultados que confirman la solidez de una programación especializada en economía, empresas, mercados y actualidad internacional.

Intereconomía lidera YouTube con 17,3 millones de visualizaciones

El crecimiento registrado en el EGM se suma al liderazgo de Radio Intereconomía en el entorno digital. Según los datos del Informe SCI del mes de abril de 2026, la emisora alcanzó un total de 17,3 millones de visualizaciones en YouTube, un resultado que le permitió encabezar por tercer mes consecutivo el ranking de radios españolas en la plataforma. De este modo, revalida el liderazgo de su estrategia audiovisual con contenidos que van más allá de la emisión radiofónica.