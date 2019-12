El PP propone retomar la reforma del Estatuto junto con la supresión de aforamientos

El portavoz socialista, Luis Tudanca, advirtió hoy a los grupos Popular y de Ciudadanos que no cuenten con sus 35 votos para la aprobación de su propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía destinada a la supresión de los aforamientos políticos si no se blindan los derechos sociales de los ciudadanos de Castilla y León.



“Si no se blinda la sanidad, la dependencia, la renta garantizada de ciudadanía, no habrá reforma del Estatuto de Autonomía: más claro no lo puedo decir”, manifestó Tudanca en declaraciones posteriores a la Junta de Portavoces que fijó el orden del día del próximo pleno y en respuesta Raúl de la Hoz.



Tudanca argumentó que no está en discusión la eliminación de los aforamientos para los procuradores de las Cortes y miembros de la Junta, que ellos siempre han llevado en su programa electoral, sino el blindaje de derechos sociales, por lo que pidió al PP y Cs que no den “lecciones” a su partido en esa materia.



“El PSOE va a usar los 35 escaños para cumplir la palabra dada a los ciudadanos: la reforma del Estatuto tiene que servir para blindar los derechos sociales”, recalcó el dirigente socialista, que insistió en recordar al PP que siempre han estado en contra de eliminar los aforamientos de los miembros del Ejecutivo, pero que “ahora se han visto arrastrados” a aceptarlo para “conservar el poder”.



Ante el debate abierto después de la presentación de enmiendas del Grupo Socialista, que no se ciñen únicamente a los aforamientos, Tudanca reiteró que la reforma debe servir para las dos cosas: eliminar ese privilegio político y avanzar en los derechos sociales.



De esa manera, rechazó la posición del PP de aprobar ahora la supresión de los aforamientos e iniciar el trabajo para una reforma más amplía. La revisión necesita de dos tercios de los votos para ser aprobada, ya que populares y naranjas suman 41 de los 81 escaños de las Cortes de Castilla y León.