El PSOE percibirá 813.000 euros en subvenciones tras ganar las elecciones autonómicas

El PSOE de Castilla y León es el partido que recibirá la subvención más elevada por las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo, en las que tras décadas se convirtió en la fuerza más votada y con más escaños, al obtener 35 procuradores. En total, le corresponden 813.460,71 euros, lo que supone casi el triple que lo que recibirá el Partido Popular, que quedó segundo con 29 procuradores, por lo que obtendrá 277.256,94 euros.

Así lo recogen los informes sobre el examen de la contabilidad electoral de las elecciones a las Cortes de Castilla y León del 26 de mayo de 2019, elaborados por el Consejo de Cuentas, que entregó hoy a las Cortes. Está compuesta por ocho informes de fiscalización correspondientes a cada una de las formaciones políticas que concurrieron a los comicios y obtuvieron representación, así como la coalición Izquierda Unida-Anticapitalistas CyL-Partido Castellano/Tierra Comunera (PCAS/TC)-Alter.

En términos generales, el Consejo de Cuentas determina que no corresponde proponer la no adjudicación ni la reducción de la subvención electoral a percibir por cada formación política, excepto para Por Ávila. En este caso, al no haberse justificado de manera suficiente la procedencia de fondos de la campaña electoral por importe de 439,27 euros, se estima que procede pedir que se reduzcan la subvención electoral que en 43,93 euros.

A la coalición -Izquierda Unida-Anticapitalistas CyL-Partido Castellano/Tierra Comunera (PCAS/TC)-Alter no le corresponden ninguna cantidad euros al no haber obtenido representación parlamentaria. La coalición, explica el Consejo, ha devuelto mediante una transferencia el adelanto que había recibido. Además, pese a no obtener obtener ningún procurador, está obligada -y así lo hizo- a presentar la contabilidad electoral.

En función del gasto justificado, el cumplimiento de los límites establecidos y la subvención teórica máxima, las cantidades totales a percibir por las formaciones políticas ascienden a 1.397.524,19 euros. De esta cantidad, el PSOE recibirá el 58,2 por ciento, con un total de 813.460,71 por ciento, mientras que el PP obtendrá el 19,83 por ciento, 277.256,94 euros.

Asimismo, Ciudadanos, tercera fuerza con 12 procuradores, recibirá 202.619,04 euros, el 14,49 por ciento; UPL, que mantuvo su representante por León, 57.011,69 euros; Podemos-Equo que consiguió dos representantes en la cámara, 31.753,24 euros; Vox, con un parlamentario por Valladolid, 13.098,45 euros y Por Ávila, con otro, 2.324,12 euros, al restarle 43,93 euros a los 2.368,05 euros que le corresponde por sus resultados.

En función de los resultados, el PSOE ingresará 442.033,7 euros; el PP, 193.218,6 euros; Cs, 202.619,04 euros; Podemos-Equo, 31.753,24 euros; UPL, 20.887,62 euros; Vox, 13.098,45 euros, y Por Ávila, 2324,12 euros. Por los envíos directos, los socialistas contarán con 371.427,01 euros; el PP con 84.038,34 euros, y la UPL, 36.124,07 euros.

El Consejo de Cuentas sostiene en su análisis que la contabilidad rendida por las formaciones políticas es “representativa de los ingresos y gastos electorales”, cumpliéndose la normativa electoral aplicable salvo en tres casos que afectan a Ciudadanos, Vox y Por Ávila.