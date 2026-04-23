El Sorteo de Oro de Cruz Roja amplía este año sus premios para llegar a más personas

La cita solidaria de todos los veranos inicia hoy su recorrido. La nueva edición del Sorteo de Oro de Cruz Roja mantiene su concepto (Lo que hacemos por las personas vale oro) pero amplía su alcance con más premios y unos boletos más cercanos, protagonizados por personas voluntarias de la organización.

El Sorteo de Oro de Cruz Roja es una iniciativa solidaria con más de 47 años de historia que permite a la ciudadanía, por tan sólo 6€, formar parte de un movimiento humanitario que transforma vidas. Su recaudación impulsa la capacidad de Cruz Roja de actuar ante las grandes emergencias, pero también en las situaciones cotidianas del día a día que pueden afectar a personas de nuestro entorno más cercano.

Con más de mil puntos de actividad distribuidos por toda España, Cruz Roja está presente en ciudades, pueblos y barrios, trabajando cada día para mejorar la vida de las personas que más lo necesitan, como Elena, que demanda asesoramiento y formación para acceder a nuevas oportunidades laborales, o Juan José, que puede retomar sus paseos en compañía de una persona voluntaria, o Abel, que tuvo que abandonar su casa y acudir a un albergue provisional tras las últimas inundaciones… Todas tienen algo en común: la necesidad de apoyo en un momento clave de sus vidas.

Cruz Roja reafirma así su compromiso humanitario, dando respuestas a las personas que más lo necesitan. «Poder acompañar y mejorar la vida de personas en situación de vulnerabilidad es posible en gran medida gracias a la implicación ciudadana y de entidades colaboradoras que apoyan el Sorteo de Oro, adquiriendo o ayudando en la venta de boletos.

A todas ellas queremos trasladar nuestro agradecimiento, y animar a que un año más hagan posible que podamos seguir trabajando al lado de quienes más lo necesitan», recalca Jaime Gregori, director de Captación y Alianzas de Cruz Roja Española.

Desde 1992 Cruz Roja celebra el Sorteo de Oro cada año en una ciudad diferente. En esta ocasión, se llevará a cabo el 23 de julio en Granada, y será retransmitido en streaming a través de las redes sociales de Sorteo de Oro y de Cruz Roja.

Personas que ayudan a personas

Tras varias ediciones utilizando ilustraciones para mostrar en los boletos parte de la labor de Cruz Roja, en 2026 se incorporan imágenes de personas reales como eje visual de la campaña, evolución que responde a un compromiso esencial para Cruz Roja: las personas están en el centro.

Y como cada año, se han querido reflejar 10 de las múltiples acciones que Cruz Roja desarrolla a diario, en esta edición representadas a través de personas voluntarias vinculadas a los proyectos. Su presencia aporta cercanía, mostrando además que el verdadero valor del oro reside en su capacidad para transformar vidas.