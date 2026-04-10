Empresas y MITECO coinciden en señalar la restauración de la naturaleza como oportunidad económica

El Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) celebraron ayer la jornada «Empresa y Naturaleza: impulsando la restauración como motor de competitividad e inversión«, un encuentro clave para analizar las oportunidades que abre el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza y el futuro Plan Nacional de Restauración para el sector empresarial.

La sesión contó con la participación de María Jesús Rodríguez de Sancho, directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación; Fernando Magdaleno, subdirector general de Biodiversidad Terrestre y Marina; Patricia Klett, jefa de servicio de la Oficina Española de Cambio Climático; y una mesa redonda integrada por David Rodés, Chief Development Officer de Ocean Ecostructures; Jaime de Rábago, director corporativo de Grupo Sylvestris; Pilar Gegúndez, directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Holcim; Luis Velasco, director de apoyo al desarrollo de instalaciones de Redeia; y Carlos de Miguel, secretario técnico jurídico del GECV.

Durante la jornada se puso de manifiesto que la restauración de la naturaleza no es solo una obligación ambiental y una necesidad para el mantenimiento de los beneficios socioeconómicos que aporta la naturaleza, sino una palanca estratégica para la competitividad, la innovación y la atracción de inversión sostenible.

La Directora General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodriguez de Sancho, destacó que «el Reglamento de Restauración de la Naturaleza ofrece un marco estable y predecible que permite reducir riesgos, contribuir a movilizar inversión privada y generar nuevas oportunidades económicas ligadas a la restauración y a las soluciones basadas en la naturaleza».

Por su parte, Fernando Magdaleno, Subdirector General de Biodiversidad Terrestre y Marina, presentó el enfoque del Plan Nacional de Restauración, subrayando su vocación de plan de Estado que fomenta la colaboración público-privada, así como su alineación con políticas clave como la adaptación al cambio climático: «Es esencial una visión integradora y una convergencia de políticas entre administraciones, un pacto país con una narrativa consistente que aglutine y contribuya a unificar el territorio».

La visión empresarial: restauración, inversión e innovación

Desde el GECV, se destacó el papel del tejido empresarial como socio clave para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Restauración. Según David Álvarez García, coordinador del Grupo de Trabajo de Capital Natural del GECV, «la restauración de la naturaleza es una de las grandes oportunidades económicas de la próxima década: impulsa innovación, moviliza inversión privada y financiación verde, y proporciona seguridad a largo plazo para las empresas».

Álvarez García remarcó además la importancia de contar con seguridad jurídica y planificación a largo plazo, reforzar la colaboración público-privada e integrar a las empresas en todo el ciclo de vida de los proyectos, incluida su contribución al Sistema Integrado de Información sobre Biodiversidad (SIIB).

Por su parte, Gonzalo Sáenz de Miera, presidente del GECV, que intervino en la apertura de la sesión, recordó que «la naturaleza no es un lujo, sino la base de nuestro sistema económico; sin ella, la economía se derrumba. Esta transición supone una enorme oportunidad para las empresas, pero aprovecharla no es sencillo.

Necesitamos políticas y alianzas porque hay una competencia global por liderar la economía del futuro, y se llevarán el gato al agua aquellos países que mejor definan dichas políticas y sepan establecer alianzas entre todos los actores implicados: administraciones, empresas, universidades, ONGs y sociedad civil«.

La mesa redonda empresarial puso en valor experiencias reales de sectores como infraestructuras, industria, energía y finanzas, mostrando que la restauración de la naturaleza ya está generando sinergias económicas, ventajas competitivas y nuevas oportunidades de negocio.