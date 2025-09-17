José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona y Acciona Energía, junto al consejo de administración de la renovable el pasado 6 de junio.

Acciona Energía suma otra venta a sus desinversiones

Acciona Energía, del Grupo Acciona presidido por José Manuel Entrecanales, ha llegado a un acuerdo para la venta de su participación del 65 % en el parque eólico Chiripa, en Costa Rica, valorado en 71,4 millones de euros, a Ecoenergía, socio minoritario que hasta ahora contaba con el 35 % del mismo. Estta nueva venta se suma a las ejecutadas recientemente, como las dos carteras de activos hidráulicos en España traspasados a Elawan Energy (175MW) y a Endesa (626MW), y ha llegado a acuerdos con Luz del Sur para la venta del parque eólico San Juan de Marcona (136MW) en Perú y con Opdenergy para la venta de 440MW eólicos en España.

Según ha comunicado este miércoles Acciona Energía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta transacción se completará a finales de año -una vez obtenidas las aprobaciones gubernamentales y financieras pertinentes- y Ecoenergía pasará a controlar el 100 % del proyecto.

Este parque eólico dispone de una potencia instalada de 49,5 megavatios (MW) y se encuentra operativo desde 2015.

Este proyecto suministra energía limpia al sistema eléctrico de Costa Rica a través de un contrato de compraventa de electricidad a largo plazo cuya concesión finaliza en 2033.

Acciona Energía justifica sus desinversiones por la «rotación de activos»

La transacción, según explica la compañía, supone un «nuevo avance en la estrategia de rotación de activos» para fortalecer su posición financiera.

El activo tiene una financiación de proyecto valorada en 44,6 millones de euros y con esta transacción Acciona Energía busca fortalecer la posición financiera de la compañía.