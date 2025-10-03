Directo
X-twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin
Directo
podcast

El Grupo ACS, incluido en el proyecto de una nueva central nuclear en Polonia

El Grupo ACS ha quedado precalificado para desarrollar un paquete de infraestructuras vinculado a la futura central nuclear del norte de Polonia, ubicada en el municipio de Choczewo.

Con ello, ACS refuerza su presencia en el sector nuclear, sector en el que sus filiales Dragados y la alemana Hochtief han llevado a cabo diversos proyectos.

Como parte de este contrato en Polonia, la compañía queda precalificada para el diseño, la obtención de permisos, el suministro, la construcción y la puesta en marcha de un complejo residencial de 1.000 habitaciones destinado a alojar al personal durante la construcción de la planta nuclear, según ha apuntado el grupo.

ACS y la nueva central nuclear de Polonia

Las instalaciones se entregarán en dos fases de 500 habitaciones cada una, con un máximo de seis meses entre ambas, e incluirán tanto sistemas temporales como utilidades permanentes.

Además, en paralelo, el proyecto incluye dos grandes estructuras de 129 metros de largo, 55 metros de ancho y 44 metros de alto, concebidas para albergar la prefabricación y el montaje de módulos nucleares.

Estas instalaciones integrarán sistemas avanzados de climatización y electricidad, losas de hormigón armado y grúas de gran capacidad para manipular componentes de gran tamaño.

El contrato incluye el diseño, la ingeniería, la fabricación, la construcción, la instalación, las pruebas y la puesta en marcha de todos los componentes, así como la garantía y el control de calidad, según explica el grupo presidido por Florentino Pérez.

Esta noticia habla de:

Noticias relacionadas

Últimas noticias

Newsletter

Toda la actualidad en una Newsletter

Siempre al día con la mejor información económica, junto con las últimas noticias y evento, para que no te pierdas nada.

Buscar
Podcast
Directo
Este texto se mueve de derecha a izquierda
X-twitter Facebook Youtube Instagram Linkedin