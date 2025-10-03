El Grupo ACS, incluido en el proyecto de una nueva central nuclear en Polonia

El Grupo ACS ha quedado precalificado para desarrollar un paquete de infraestructuras vinculado a la futura central nuclear del norte de Polonia, ubicada en el municipio de Choczewo.

Con ello, ACS refuerza su presencia en el sector nuclear, sector en el que sus filiales Dragados y la alemana Hochtief han llevado a cabo diversos proyectos.

Como parte de este contrato en Polonia, la compañía queda precalificada para el diseño, la obtención de permisos, el suministro, la construcción y la puesta en marcha de un complejo residencial de 1.000 habitaciones destinado a alojar al personal durante la construcción de la planta nuclear, según ha apuntado el grupo.

ACS y la nueva central nuclear de Polonia

Las instalaciones se entregarán en dos fases de 500 habitaciones cada una, con un máximo de seis meses entre ambas, e incluirán tanto sistemas temporales como utilidades permanentes.

Además, en paralelo, el proyecto incluye dos grandes estructuras de 129 metros de largo, 55 metros de ancho y 44 metros de alto, concebidas para albergar la prefabricación y el montaje de módulos nucleares.

Estas instalaciones integrarán sistemas avanzados de climatización y electricidad, losas de hormigón armado y grúas de gran capacidad para manipular componentes de gran tamaño.

El contrato incluye el diseño, la ingeniería, la fabricación, la construcción, la instalación, las pruebas y la puesta en marcha de todos los componentes, así como la garantía y el control de calidad, según explica el grupo presidido por Florentino Pérez.