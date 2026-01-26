Adif y Renfe: incidencias hoy 26 de enero: Rodalies, AVE Madrid-Barcelona, Santiago-Vigo, Tarragona, Almodóvar del Río….

Hoy, 26 de enero se vuelve a repetir en distintos puntos de la geografía española, incidentes de los dos operadores públicos, Adif y Renfe, dependientes del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente.

Nuevo día de caos en Rodalies por dos parones totales por a un fallo en el control de Adif

Cataluña vuelve a vivir este lunes otra jornada negra de movilidad después de que el servicio de Rodalies, que debía reanudarse tras toda una semana de sobresaltos y un fin de semana prácticamente sin trenes, se haya suspendido en dos ocasiones por un fallo informático en el centro de comunicación de Adif.

La incidencia informática se está investigando sin que se descarte ninguna hipótesis, incluido el sabotaje, como ha apuntado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

A las 06:00 horas, la circulación de trenes ha arrancado con la previsión de recuperar los tres principales corredores ferroviarios: la R1 hasta Blanes, la R2 en toda su extensión y la R4, hasta Terrassa por el norte y Martorell por el sur, lo que iba a dar cobertura a un 87 % de los usuarios.

Sin embargo, una media hora más tarde, Renfe anunciaba la suspensión de toda Rodalies por una incidencia informática en el centro de control de Adif en la estación de França, en Barcelona.

A los pocos minutos, hacia las 07:05 horas, el operador ferroviario comunicaba la resolución de la incidencia, pero la vuelta a la normalidad se frustraba otra vez al reproducirse el problema unos diez minutos después. No ha sido hasta aproximadamente las 07:35 horas cuando Adif volvía a asegurar que el fallo estaba solucionado.

Alteraciones generalizadas en Rodalies

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha explicado que el fallo registrado provoca en la red ferroviaria lo mismo que ocurriría si en la ciudad de Barcelona o Madrid «se cae el centro de control del sistema de semáforos». «Todo se apaga y, cuando se recupera, empieza a funcionar. El problema se ha reproducido y eso ha provocado que hayan mas cancelaciones», ha dicho.

La circulación de trenes se está produciendo de momento con «alteraciones generalizadas» y se irá recuperando, según Renfe, de manera progresiva.

Los viajeros que han optado este lunes por utilizar el servicio de Rodalies para llegar a sus puestos de trabajo o para realizar sus gestiones del día a día han vuelto así a ver frustradas sus esperanzas de recuperar la normalidad en su movilidad, lo que ha provocado la indignación en muchos de ellos.

Coincidiendo con la enésima incidencia en Rodalies, los accesos viarios a Barcelona registraban esta mañana hasta 15 kilómetros de cola, tras repuntar el tráfico un 2 % en relación a un lunes habitual. Varios accidentes han obligado a cerrar algunos accesos a la Ronda de Dalt durante unos 20 minutos.

Adif baja la velocidad a 80 kilómetros por hora del AVE Madrid-Barcelona

Adif ha reducido la velocidad de paso en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona en el entorno de L’Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona, a 80 kilómetros por hora después de recibir anoche la notificación de una incidencia por un maquinista, aunque no pone en peligro la circulación.

Fuentes del Ministerio de Transportes han informado de esta reducción, tras recibir anoche el aviso de un maquinista.

De forma inmediata, Adif movilizó a sus equipos de mantenimiento, que revisaron las instalaciones y realizaron las primeras intervenciones para reparar el carril.

Mientras concluyen los trabajos se ha reducido la circulación, pero se mantiene operativa la línea.

Adif suspende los trenes entre Ourense y Santiago, y entre Ourense y Vigo-Guixar

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado este lunes de que por condiciones meteorológicas adversas, se encuentra suspendido el servicio de trenes entre Ourense y Santiago, y entre Ourense y Vigo-Guixar.

Por su parte, Renfe ha indicado que los trenes de media distancia con llegada/salida desde o hasta Vigo Guixar se desviarán por Urzaiz con servicio por carretera para las estaciones intermedias.

En un comunicado, la compañía pública señala que esta suspensión no afecta a los trenes de media distancia del Eje Atlántico Vigo Urzaiz-Santiago-A Coruña, que circulan de forma habitual.

Asimismo, informa de que los servicios que se prestan por la línea del Miño: Ourense-Vigo Guixar, Vigo Guixar-Ponferrada -en el trayecto hasta Ourense- y Ourense-Vigo Guixar, también se prestarán con un servicio alternativo por carretera.

También tendrá servicio alternativo por carretera, la relación entre Ourense-Lalín-Santiago, por la línea convencional; mientras que no tienen servicio alternativo las cercanías Ferrol-Ortigueira y la media distancia Cudillero-Ferrol.

El servicio transversal Galicia-Barcelona circulará desviado por Santiago con salida de Vigo Urzaiz (en lugar de Vigo Guixar).

Vigo-Oporto por carretera

Respecto al tren Vigo-Oporto, se realizará por carretera el trayecto Vigo Guixar-Viana do Castelo.

Renfe asegura que activará cambios y anulaciones sin coste para los billetes con origen/destino Galicia durante el día de hoy.

La Xunta envío este domingo un Es-Alert por alerta roja de fuertes lluvias el lunes en el interior de la provincia de Pontevedra, de manera preventiva para garantizar la seguridad de la población, ante «el elevado riesgo de inundaciones asociadas a precipitaciones intensas».

El mensaje fue enviado a los móviles de los ciudadanos que se encuentran en los 16 municipios del interior de la provincia de Pontevedra, afectados por la previsión de fuertes lluvias, varios de ellos colindantes con la provincia de Ourense, ha informado el servicio de emergencias 112 Galicia.

El mensaje se remitió de manera preventiva a la población con el objetivo de reforzar las medidas de autoprotección y reducir los riesgos, «recomendando evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de los ríos, torrentes y zonas inundables, así como extremar la precaución tanto en la vía pública como en la carretera».

Desde el 112 Galicia se recuerda la importancia de mantener la calma, atender a la información oficial y llamar al 1-1-2 únicamente en caso de emergencia.

La Xunta ha suspendido además las clases el lunes en los centros educativos y guarderías del interior de la provincia de Pontevedra y ha activado la alerta naranja también por lluvia en el noroeste, sur y la zona del Miño de la provincia de Ourense.

Cortado el tráfico ferroviario entre Reus y Tarragona por falta de tensión en la catenaria

La falta de tensión en la catenaria ha obligado a interrumpir este lunes en torno a las 14.00 horas la circulación de la línea R15 de Rodalies entre la ciudad tarraconense de Reus y Tarragona.

La incidencia afecta a la infraestructura en Reus, según Renfe, que ha establecido un servicio alternativo en autobús hasta Tarragona, que se detiene en todas las paradas intermedias.

Rodalies vuelve a vivir este lunes una jornada aciaga por una incidencia informática que ha obligado a suspender todo el servicio en dos ocasiones, aunque ahora ya está en funcionamiento con algunas complicaciones.

Detectan la rotura en una contraaguja de una vía en Almodóvar del Río (Córdoba)

Técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) han detectado la rotura «en una contraaguja» de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla a la altura de Almodóvar de Río (Córdoba), a unos 15 kilómetros de la estación central de la capital cordobesa.

Fuentes del Ministerio de Transportes han informado de que dicha rotura estaba «localizada y asegurada» y por ello se ha establecido una Limitación Temporal de Velocidad (LTV) al paso por este punto a la espera de «poder sustituir la pieza».

Se tratan de unas piezas de gran tamaño, de más de 50 metros, y deben trasladarse por ferrocarril, lo que requiere la tramitación de unos permisos especiales y únicamente puede hacerse en banda de mantenimiento nocturna, han explicado las fuentes.