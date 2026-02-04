Air Europa cerró 2025 con más de 400 rutas tras llegar a acuerdos con otras aerolíneas

Air Europa cerró 2025 con más de 400 rutas disponibles, después de llegar a cuatro nuevos acuerdos con la china Hainan Airlines, la escandinava SAS y la checa Smart Wings y reactivar su relación con la colombiana Avianca, que le permiten emitir billetes combinados.

La compañía ha informado este miércoles en un comunicado de que cuenta con acuerdos, tanto de código compartido como para complementar su red de destinos (SPA), con cerca de un centenar de líneas aéreas, lo que le permite reforzar su posición como puente entre Europa y América y sobre todo en la operativa de largo radio.

Durante el pasado ejercicio, se reactivó el acuerdo con Avianca y se cerró una nueva alianza con Hainan Airlines, con lo que suma once aerolíneas chinas con las que colabora.

Air Europa consigue una mayor penetración en el norte y centro de Europa

Con SAS y Smart Wings, Air Europa consigue una mayor penetración en el norte y centro de Europa, gracias sobre todo a la actividad desde los aeropuertos de Copenhague y Praga.

La aerolínea de Globalia cuenta con cerca de un centenar de acuerdos con otras compañías, lo que le permite operar 168 rutas en código compartido, la mitad de ellas con el continente americano.