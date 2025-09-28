Alemania ya pide oficialmente a la CE que suspenda la prohibición al coche de combustión en 2035

El canciller alemán, Friedrich Merz, explicitó este viernes que, de cara a la revisión del futuro del motor de combustión que llevará a cabo este año Bruselas, la Comisión Europea debe levantar la prohibición de matricular vehículos que emitan dióxido de carbono (CO2) a partir de 2035.

«Abogo entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, y abogo ante la Comisión Europea por levantar esta prohibición del motor de combustión», declaró en un congreso de empresarios en Berlín, en declaraciones citadas por la cadena NTV, el canciller, que ya en otras ocasiones había manifestado su posición a favor de la flexibilidad tecnológica.

El canciller insistió en que debe ser decisión de la industria del automóvil cómo alcanzar los objetivos de neutralidad climática.

«Es fundamentalmente equivocado que el Estado imponga de forma unilateral tecnologías que deben ser alcanzadas o prohibidas en un determinado momento temporal. Ambas cosas son igual de equivocadas», afirmó.

Alemania asegura que la CE no puede obviar que habrá 250 millones de coches con motor de combustión en 2035

Además aludió al elevado número de vehículos con motor de combustión que según se calcula seguirán circulando a partir de 2035 por las calles y que necesitarán tener acceso a combustibles fósiles: 40 millones en Alemania y 250 millones en Europa, afirmó.

Merz pidió a la Comisión Europea una decisión rápida para que las empresas cuenten con certezas que les permitan invertir en la tecnología correspondiente.

El sector del motor alemán se halla en crisis debido, entre otros factores, a la venta escasa de vehículos eléctricos.

Según datos de la Asociación de los Fabricantes de Automóviles Alemanes (VDA), solo en los últimos dos años los productores de coches y las empresas que les suministran componentes han eliminado 55.000 puestos de trabajo en Alemania.