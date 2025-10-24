Bruselas abre la puerta de par en par para multar a Meta y TikTok

La Comisión Europea ha intensificado su escrutinio sobre las grandes plataformas digitales al abrir este viernes la puerta a multar tanto a Meta como a TikTok por posibles violaciones de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

En el caso de Meta, el Ejecutivo comunitario considera que la compañía estadounidense carece de mecanismos eficaces para que los usuarios de Facebook e Instagram puedan alertar sobre la existencia de contenido ilegal, como material terrorista o de abuso sexual infantil. Además, Bruselas apunta que los sistemas de apelación de Meta no permiten a los usuarios defender adecuadamente sus publicaciones eliminadas ni aportar explicaciones o pruebas suficientes.

La Comisión también reprocha a la empresa de Mark Zuckerberg su falta de transparencia sobre los algoritmos que determinan el contenido mostrado a los usuarios, al no permitir un acceso completo a los investigadores externos que buscan analizar su funcionamiento.

Por su parte, TikTok se enfrenta a acusaciones similares. Bruselas considera que la tecnológica china no ofrece suficiente transparencia sobre el funcionamiento de sus algoritmos, ya que los investigadores deben seguir un procedimiento “engorroso” para acceder a ellos, lo que a menudo les deja con datos parciales o poco fiables. Esto, advierte la Comisión, afecta la capacidad de estudiar la exposición de los usuarios, incluidos los menores, a contenido ilegal o perjudicial.

Tanto Meta como TikTok podrían enfrentarse a multas de hasta el 6% de sus ingresos anuales globales, aunque ambas compañías tienen la posibilidad de presentar documentación adicional o modificar sus prácticas antes de que Bruselas adopte una decisión final.

En declaraciones recogidas en el comunicado, la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, subrayó que “nuestras democracias dependen de la confianza. Esto significa que las plataformas deben empoderar a los usuarios, respetar sus derechos y abrir sus sistemas al escrutinio”.

Desde Meta, el portavoz Ben Walters rechazó “cualquier sugerencia” de que la empresa haya violado la DSA, recordando que la compañía ya ha introducido cambios en la Unión Europea para mejorar sus sistemas de alerta, apelación y acceso a datos. Walters añadió que la multinacional sigue dispuesta a “mantener el diálogo con la Comisión Europea”.

Con estas dos investigaciones paralelas, Bruselas reafirma su intención de aplicar con rigor la Ley de Servicios Digitales, el nuevo marco legal que busca garantizar la seguridad y transparencia en las grandes plataformas digitales que operan en Europa.