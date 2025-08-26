Navantia es la empresa pública que más pérdidas genera a la Sepi. En la imagen, Margarita Robles, ministra de Defensa, en una visita a sus instalaciones en Cartagena.

Canadá descarta comprar el submarino S-80 de Navantia

Canadá ha descartado el submarino español S-80 fabricado por la empresa pública Navantia, dependiente de la Sepi, que ha acumulado años de retraso en su desarrollo, para renovar su flota y anunció este martes que elegirá entre las ofertas de Alemania y Corea del Sur para la compra de hasta 12 unidades. En octubre de 2024, el ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, viajó a Canadá para reunirse con el Gobierno canadiense y tratar, entre otros temas, la posible venta del S-80 construido por Navantia. Y por lo que se ve, con escaso éxito.

En un comunicado, el Gobierno canadiense señaló que las compañías ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), de Alemania, y Hanwha Ocean, de Corea del Sur, son las dos seleccionadas para presentar la oferta final para obtener el contrato.

El submarino alemán estaría basado en el Tipo 212CD, una embarcación diésel-eléctrica con un sistema de propulsión independiente de aire (AIP, en inglés) desarrollado por TKMS en cooperación con Noruega.

La especialización del Tipo 212CD en la navegación en aguas árticas, una de las necesidades de Noruega, favorece la opción de TKMS, ya que Canadá ha señalado que los nuevos submarinos tienen que estar equipados para proteger la extensa costa ártica del país.

Según medios canadienses, la propuesta alemana también incluye la construcción de instalaciones en Canadá para el mantenimiento de los sumergibles.

El anuncio se produce al mismo tiempo que el primer ministro canadiense, Mark Carney, se encuentra en Alemania en una visita oficial.

Carney tenía previsto visitar hoy las instalaciones de TKMS en Alemania y viajará a Corea del Sur en los próximos meses, lo que aprovechará para conocer el astillero de Hanwha.

El Ministerio de Defensa canadiense quiere firmar el contrato para la adquisición de hasta 12 submarinos en 2028, y así garantizar la recepción de la primera unidad en 2035.

En septiembre de 2024, Canadá anunció un programa para reemplazar con hasta 12 unidades su actual flota de submarinos de la clase Victoria, con la intención de reforzar su soberanía especialmente en el Ártico, comprados de segunda mano al Reino Unido en 1998.

Inicialmente, submarinos de España, Alemania, Corea del Sur, Francia y Suecia fueron identificados para optar por el contrato.