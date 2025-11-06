Cellnex cierra un trimestre sólido y anuncia 1.000 millones en retribución al accionista hasta 2026

Cellnex ha cerrado los nueve primeros meses de 2025 con unos resultados operativos y financieros sólidos, y ha presentado un plan de retribución al accionista que refuerza su compromiso con la creación de valor sostenible y una gestión rigurosa del capital.

Resultados financieros y operativos

En el periodo enero–septiembre de 2025, Cellnex registró ingresos de 2.937 millones de euros, lo que supone un crecimiento orgánico proforma del 5,7% (excluyendo Irlanda y Austria). El EBITDA ajustado aumentó hasta 2.436 millones de euros (+6,9%), mientras que el EBITDAaL alcanzó 1.787 millones de euros (+7,5%). El flujo de caja libre apalancado recurrente (RLFCF) ascendió a 1.300 millones de euros (+9,4%), con un crecimiento del RLFCF por acción del 13,2%, apoyado por el impacto de las recompras de acciones. El flujo de caja libre (FCF) se situó en 187 millones de euros.

La inversión en capital (CapEx) totalizó 195 millones de euros, un 44% más que en el mismo periodo de 2024, impulsada principalmente por la inversión en terrenos y los programas de eficiencia. Entre los indicadores operativos se incluyen 2.998 nuevos BTS PoPs, 2.054 nuevas co-ubicaciones netas y una ratio de clientes de 1,60x.

Evolución por áreas de negocio de Cellnex

Emplazamientos para operadores de telecomunicaciones: 81% de los ingresos (2.377 M€; +5,1% orgánico proforma, excluyendo Irlanda y Austria).

Radiodifusión: 6,7% de los ingresos ( 197 M€; +1,5% interanual).

de los ingresos ( +1,5% interanual). DAS, Small Cells y otros servicios de Red: 6,4% de los ingresos ( 188 M€; +0,8% interanual).

de los ingresos ( +0,8% interanual). Fibra (mayorista), Conectividad y Servicios de Coubicación (Housing): 6% de los ingresos (176 M€; +20,2% interanual).

A 30 de septiembre de 2025, Cellnex cuenta con 111.064 emplazamientos operativos: 26.717 en Francia, 22.687 en Italia, 17.447 en Polonia, 13.691 en el Reino Unido y 8.863 en España —los cinco principales mercados del Grupo—, además de 21.659 emplazamientos en el resto de países en los que opera (6.743 en Portugal, 5.636 en Suiza, 4.061 en Países Bajos, 3.496 en Suecia y 1.723 en Dinamarca). Además, la cartera incluye 2.005 emplazamientos de radiodifusión y otros usos, junto con un total de 14.757 nodos de DAS y Small Cells.

Mercados principales

Cellnex ha registrado un crecimiento interanual del 4,1% en puntos de presencia (PoPs), reflejo de la sólida demanda de densificación de redes en sus principales mercados europeos. El crecimiento fue particularmente robusto en España —impulsado por el acuerdo de compartición de red (Ran-Sharing) con Digi— y se vio reforzado por la incorporación de 2.786 PoPs en Francia y 1.592 en Polonia. La estrategia comercial de la compañía continúa impulsando una demanda sostenida de soluciones de infraestructura de telecomunicaciones de alta calidad en España, Francia, Italia y el Reino Unido.

Estos resultados confirman la posición de Cellnex como principal proveedor europeo de infraestructuras de telecomunicaciones, y avanzan en su estrategia de crecimiento sostenible y creación de valor para accionistas y clientes.

Eficiencia y enfoque industrial

Frente al mismo periodo del año anterior, Cellnex mejoró su eficiencia operativa. Los costes de reparación y mantenimiento asociados a su infraestructura disminuyeron un 3,7%; los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) vinculados a esta actividad se redujeron un 5,5%; y los costes de arrendamiento por emplazamiento para operadores de telecomunicaciones también registraron una ligera bajada del 0,1%. Estas tendencias positivas reflejan el impacto de la automatización de procesos, la digitalización y la gestión centralizada de recursos, que han permitido a Cellnex operar de forma más escalable, estandarizada y eficiente en costes en todos los países.

Perspectivas de negocio

De cara al futuro, Cellnex confirma su guía para 2025, con ingresos entre 3.950 y 4.050 millones de euros, EBITDA ajustado entre 3.275 y 3.375 millones de euros, RLFCF entre 1.900 y 1.950 millones de euros y FCF entre 280 y 380 millones de euros.

Para 2027, se mantienen todos los objetivos públicos, ahora ajustados para reflejar la nueva política de remuneración al accionista y la prevista desinversión de los activos de centros de datos en Francia. Además, Cellnex sigue avanzando en su hoja de ruta ESG, impulsando iniciativas de sostenibilidad y la digitalización de infraestructuras críticas en todas sus operaciones.

Posición financiera de Cellnex

Durante el periodo, Cellnex amplió y refinanció su principal línea de crédito sindicada, elevándola de 2.500 M€ a 2.800 M€ y extendiendo su vencimiento. Esta línea de respaldo garantiza la capacidad de la compañía para atender vencimientos futuros y necesidades de liquidez. La solvencia de Cellnex se refleja en sus calificaciones investment grade: S&P reafirmó ‘BBB-’ con perspectiva positiva en julio de 2025, mientras que Fitch mantuvo la ‘BBB-’ con perspectiva estable.

Optimización de la cartera

Como parte de su estrategia continua de optimización, Cellnex firmó una opción de venta de sus activos de centros de datos en Francia por 391 millones de euros, concentrando aún más sus recursos en infraestructuras de telecomunicaciones clave. Esta operación no se ha ejecutado todavía y permanece sujeta a su culminación.

Refuerzo del compromiso de Cellnex con los accionistas

Cellnex iniciará su política de 500 millones de euros en dividendos con un pago de 250 millones en enero de 2026. Además, la compañía prevé ejecutar hasta 500 millones en recompras de acciones antes de finales de 2026. De este importe, 300 millones ya han sido comprometidos por la compañía para 2026 como parte de su remuneración al accionista, y 200 millones adicionales en recompras se llevarán a cabo vinculados específicamente a la venta de los centros de datos en Francia. Los ingresos restantes de esta operación se destinarán a reducir deuda y a reforzar el compromiso de Cellnex con el grado de inversión.

Como resultado, la remuneración en efectivo acumulada para los accionistas ascenderá a aproximadamente un 9% entre 2025 y 2026 al precio actual de la acción.

“2025 se presenta como un año clave para Cellnex. Junto a unos sólidos resultados financieros y operativos, estamos cumpliendo nuestra promesa de aumentar la remuneración al accionista. Al mismo tiempo, estamos demostrando que podemos absorber los efectos del proceso de consolidación de operadores (MNO) en países como España y el Reino Unido. Estamos plenamente comprometidos con el cumplimiento de los objetivos fijados en el Capital Markets Day.” – Marco Patuano, CEO de Cellnex.