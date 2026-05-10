Marc Murtra en la junta general de accionistas de Telefónica 2026 celebrada el 26 de marzo en Madrid.

Moody’s mantiene la nota de Telefónica en ‘Baa3’ con perspectiva estable en su semana de resultados

La agencia de calificación de riesgo crediticio Moody’s ha mantenido en su último informe la nota de Telefónica en ‘Baa3’, lo que significa «riesgo moderado», y le ha otorgado una perspectiva «estable». Telefónica desvelará este jueves los resultados de enero a marzo de 2026, los primeros que presenta al mercado tras lanzar su nuevo plan estratégico «Transformar y Crecer» y después de culminar prácticamente su salida de toda Hispanoamérica, salvo Venezuela.

En una nota, Moody’s señala que la calificación ‘Baa3’ refleja «la gran envergadura de la empresa» y las ventajas de diversificación asociadas a su «sólida posición» en sus mercados principales, como España, Alemania y Brasil, además de las buenas perspectivas de crecimiento de su filial en el país latinoamericano.

También destaca el amplio despliegue de fibra óptica de su red de alta calidad en España, con más de 74 millones de conexiones a la fibra óptica a diciembre de 2025 y la buena gestión del riesgo de liquidez, con un saldo de caja elevado y sostenido, así como un perfil de vencimientos a largo plazo.

El analista principal de Telefónica, Carlos Winzer, recalca que la confirmación de la calificación tiene en cuenta la ejecución satisfactoria de la venta de seis filiales en Latinoamérica, «lo que ha reducido considerablemente el riesgo del perfil de flujo de caja libre y ha disminuido la deuda neta en unos 5.000 millones de euros».

Disciplina financiera de Telefónica

También se refiere a la ejecución del plan estratégico 2026-2030, «que está respaldado por una política financiera disciplinada centrada en mantener una calificación de grado de inversión y con un objetivo claro de apalancamiento de alrededor de 2,5 veces la deuda neta/ebitda para 2028».

Moody’s asegura que un alza de la calificación se daría si Telefónica mejorara sus ratios de apalancamiento, de modo que su ratio de deuda neta ajustada/ebitda se situara por debajo de 3,0 veces y su ratio de flujo de caja retenido ajustado/deuda neta se mantuviera por encima del 20 % de forma sostenida.

Asimismo, esa mejora «también requeriría que la empresa siguiera demostrando un historial de política financiera disciplinada y una asignación prudente del capital, en consonancia con una calificación de grado de inversión».

Telefónica presenta resultados trimestrales el jueves

Las cuentas estarán condicionadas por el cambio de perímetro derivado de las desinversiones realizadas en Hispanoamérica, especialmente por la venta en este primer trimestre del año de su filial en Chile, cerrada el pasado 10 de febrero por hasta 1.365 millones de dólares (1.158 millones de euros al cambio actual).

En concreto, el precio de venta se compone de un importe fijo de 1.215 millones de dólares (1.030 millones de euros) y un pago adicional de 150 millones de dólares (128 millones de euros) condicionado a determinados hitos del mercado chileno de telecomunicaciones.

Los resultados de este trimestre del año deberán «leerse con cuidado», ya que parte de la evolución con respecto al año pasado responderá al cambio de perímetro y no solo al comportamiento recurrente del negocio, según ha apuntado a EFE el analista de iBroker Antonio Castelo.

Estos resultados se comparan además con un primer trimestre de 2025 ya condicionado por las desinversiones en Hispanoamérica, especialmente las ventas de Argentina y Perú, que tuvieron un impacto negativo por minusvalías de unos 1.700 millones de euros. En concreto, la salida de Argentina supuso un impacto de 1.200 millones y la de Perú, de otros 500 millones.

Como consecuencia, Telefónica registró entre enero y marzo de 2025 unas pérdidas de 1.304 millones de euros.

En esta ocasión, el mercado estará pendiente de la confirmación de la hoja de ruta presentada por la compañía de telecomunicaciones, que prevé crecer este año entre un 1,5 % y un 2,5 % tanto en ingresos como en EBITDA ajustado, además de mejorar el flujo de caja operativo y mantener disciplina inversora, ha afirmado.

Principal examen

«Este será, en realidad, el principal examen», ha afirmado Castelo.

Lo «más relevante» para analistas e inversores será comprobar si los negocios principales mantienen el tono con el que cerraron 2025, ejercicio en el que Telefónica logró crecimiento orgánico, mejora del EBITDA ajustado, avance del flujo de caja y reducción de deuda, en paralelo al proceso de simplificación del grupo.

En España, el foco estará en la capacidad de sostener ingresos y márgenes en un entorno muy competitivo; en Brasil, en comprobar si se mantiene el crecimiento rentable; y en Alemania y Reino Unido, en si la presión comercial continúa bajo control.

También será relevante la evolución del flujo de caja, en un contexto en el que Telefónica busca reforzar este indicador y seguir reduciendo deuda, ha defendido Castelo.

Pendientes de consolidaciones futuras y de Defensa

El mercado seguirá además atento a posibles procesos de consolidación en el sector, una posibilidad que la compañía no descarta. De hecho, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, llegó a señalar que el grupo podría incluso plantearse una ampliación de capital si ello permitiera acometer una operación con impacto positivo.

Además, Telefónica ha anunciado en su junta de accionistas una mayor presencia en el sector de defensa, sobre la que el mercado también está pendiente.

Justo después de cerrar el primer trimestre, Telefónica culminó además la venta de su filial en México a Mexico Infrastructure Partners (MIP), un consorcio liderado por Oxio y Newfoundland Capital Management, por 450 millones de dólares (382 millones de euros).

Desde entonces, únicamente le queda Venezuela, un activo que también prevé vender, según ha adelantado su presidente.