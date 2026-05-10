Declaración de la Renta 2025: ¿conjunta o individual?

Sara Anguera. La decisión entre presentar la declaración de la Renta de forma individual o conjunta es una de las principales cuestiones a las que se enfrentan los contribuyentes cada año. De cara a la campaña de la Renta 2025, que se presentará en 2026, ambas modalidades presentan ventajas y desventajas que conviene analizar en función de la situación personal, familiar y económica de cada caso.

Tributación individual o conjunta: regla general

Por norma general, la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se realiza de forma individual. Sin embargo, existe la posibilidad de optar por la tributación conjunta si se forma parte de una unidad familiar, especialmente en el caso de matrimonios o determinadas situaciones con hijos.

Es importante destacar que la elección de una modalidad u otra no es vinculante para ejercicios futuros, por lo que puede modificarse cada año dentro del plazo de presentación de la declaración.

Qué se entiende por unidad familiar

La normativa fiscal establece dos tipos principales de unidad familiar:

En caso de matrimonio: los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera, los hijos menores de edad o mayores incapacitados judicialmente.

En caso de separación o ausencia de matrimonio: el padre o la madre con todos los hijos que convivan con uno de ellos y cumplan los requisitos anteriores.

En el caso de parejas de hecho sin vínculo matrimonial, solo uno de los progenitores puede formar unidad familiar con los hijos, mientras que el otro deberá tributar de forma individual.

La situación familiar se determina a fecha 31 de diciembre de cada ejercicio.

Quién puede optar por la declaración de la renta conjunta

Pueden presentar declaración conjunta:

Cónyuges con matrimonio legal y sus hijos dependientes.

Familias monoparentales con hijos a cargo.

En casos de separación o divorcio, el progenitor con la custodia de los hijos.

En situaciones de custodia compartida, cualquiera de los dos progenitores puede optar por la tributación conjunta, mientras el otro declara individualmente.

Características de la tributación conjunta

En la declaración conjunta, las rentas de todos los miembros de la unidad familiar se suman y tributan de forma acumulada. No obstante:

Solo se aplica un mínimo personal por unidad familiar (5.550 euros anuales).

Se incluyen reducciones específicas: 3.400 euros para matrimonios y 2.150 euros para unidades monoparentales.

No se amplían los límites de determinadas deducciones por el hecho de declarar conjuntamente.

Todos los miembros responden solidariamente ante la deuda tributaria.

Ventajas de la declaración de la renta conjunta

Esta modalidad puede ser especialmente beneficiosa en los siguientes casos:

Matrimonios donde uno de los miembros no tiene ingresos o estos son muy bajos (menos de 3.400 euros anuales), ya que se aplica una reducción adicional de la base imponible.

Familias monoparentales con hijos sin ingresos.

Posibilidad de compensar conjuntamente pérdidas y ganancias patrimoniales.

Además, en determinados casos, permite simplificar la gestión fiscal del núcleo familiar.

Desventajas de la tributación conjunta

Entre los principales inconvenientes destacan:

El mínimo personal no se multiplica por los miembros de la unidad familiar, lo que puede resultar menos favorable que la tributación individual.

En muchos casos, la suma de reducciones es inferior a la que se obtendría declarando por separado.

Puede implicar una mayor progresividad del impuesto al acumular rentas.

La Administración puede compensar pérdidas de ejercicios anteriores de forma conjunta.

Ventajas de la declaración de la renta individual

La tributación individual suele ser la opción más habitual en matrimonios donde ambos cónyuges trabajan, ya que:

Evita la acumulación de rentas, reduciendo la progresividad del impuesto.

Permite aplicar el mínimo personal de 5.550 euros por cada contribuyente, lo que en conjunto supone 11.100 euros.

Facilita la individualización de ingresos, inversiones y deducciones.

En términos generales, para parejas con ingresos similares, suele resultar más beneficiosa la declaración individual.

Impacto de los hijos y la hipoteca

La existencia de hijos no suele suponer una gran diferencia entre ambas modalidades, ya que las reducciones se aplican de forma similar.

En el caso de la vivienda habitual adquirida antes del 1 de enero de 2013, la deducción por hipoteca también puede influir:

En declaración individual, cada titular puede aplicar la deducción sobre un máximo de 9.040 euros.

En conjunto, el límite se aplica sobre la unidad familiar, reduciendo el beneficio fiscal total en algunos casos.

La elección entre declaración conjunta o individual depende de múltiples factores, como el nivel de ingresos, la estructura familiar o las deducciones aplicables.

En términos generales, la tributación conjunta puede ser más ventajosa cuando existe un único perceptor de ingresos o rentas muy desiguales dentro del matrimonio. Por el contrario, la declaración individual suele ser más favorable cuando ambos miembros de la pareja tienen ingresos similares, ya que permite maximizar las reducciones y evitar la acumulación de rentas.

Cada caso debe analizarse de forma individualizada para determinar la opción más eficiente desde el punto de vista fiscal.