Iberia activa un plan de respuesta ante la subida del combustible para mitigar el impacto en los billetes

La empresa Iberia ha puesto en marcha un plan de respuesta a la subida del combustible, con medidas que aseguran el suministro, para mitigar el impacto en el precio de los billetes, y asegura que no contempla cancelaciones de vuelos este verano.

El presidente de la compañía, Marco Sansavini, ha explicado en redes sociales que los resultados que este viernes ha presentado IAG (el grupo al que pertenece Iberia) reflejan la solidez de la compañía, con un beneficio de explotación de 164 millones de euros y un margen del 9,1 %.

No obstante, el contexto ha cambiado, dice el presidente, porque la fuerte subida del precio del combustible está teniendo un impacto relevante en toda la industria y obliga a actuar con anticipación y seguir fortaleciendo la solidez financiera y la excelencia operativa.

El plan de respuesta a la subida del queroseno pasa por la contención máxima de costes internos y la priorización de inversiones para tratar de minorar la subida de costes y «amortiguar al máximo» el impacto en los precios de los billetes.

Añade que, gracias a esas medidas, no contemplan realizar cancelaciones de vuelos este verano como consecuencia de la crisis en el mercado de los combustibles provocada por el cierre del estrecho de Ormuz.

«Nuestros clientes podrán tener la tranquilidad de reservar sus vuelos con Iberia y la confianza de que no tendrán riesgo de que se les apliquen cargos adicionales después de haber comprado sus billetes», asegura Sansavini.

Destaca que su segunda prioridad es seguir invirtiendo en todo aquello que repercuta en la mejora del servicio, como la incorporación de nuevos aviones, la nueva sala VIP que inaugurará en la T4 de Barajas o la renovación de las cabinas y el despliegue tecnológico.