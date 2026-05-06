El vicepresidente primero y ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, afirmó el lunes pasado que veía con "preocupación" la posible escasez de queroseno, especialmente por el impacto que tendría en el sector turístico, y pidió estudiar "ya" medidas para hacer frente a esta posibilidad antes de que se materialice.

Ni Iberia ni Vueling prevén problemas con el queroseno, como augura Cuerpo

Iberia y Vueling, ambas del Grupo IAG, han salido al paso de los avisos de algunos expertos de posibles problemas de escasez de queroseno las próximas semanas y ha señalado este miércoles que «no prevé sufrir interrupciones de suministro de combustible este verano, por lo que mantiene con normalidad la planificación de sus operaciones».

Ante esos avisos, el vicepresidente primero y ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, afirmó el lunes pasado que veía con «preocupación» la posible escasez de queroseno, especialmente por el impacto que tendría en el sector turístico, y pidió estudiar «ya» medidas para hacer frente a esta posibilidad antes de que se materialice.

Los clientes de ambas aerolíneas pueden estar tranquilos, aseguran las compañías de IAG

Iberia ha explicado que los clientes que hayan reservado con ella o que prevean hacerlo, «pueden tener la tranquilidad de que los planes de la compañía no contemplan cancelaciones este verano por la subida de los precios del ‘jet fuel'».

Además, la aerolínea garantiza que sus clientes no tienen riesgo de que les sean aplicados cargos adicionales después de haber comprado sus billetes.

Ante la fuerte subida del precio del queroseno, la compañía ha tomado «rigurosas medidas de ahorro de costes para amortiguar el impacto en el precio de los billetes», ha agregado Iberia.

Vueling, como Iberia, ambas del grupo IAG, no prevé interrupciones en el suministro de combustible para este verano

Por su parte la aerolínea Vueling ha afirmado este miércoles que está operando su programa de vuelos «según lo previsto» y no anticipa interrupciones en el suministro de combustible para este verano.

Ante la crisis de precios del petróleo generada por el conflicto en Oriente Medio, la compañía ha subrayado en un comunicado que en ningún caso se aplicarán «recargos adicionales» a los billetes, aunque aumente el coste del combustible.

«La compañía garantiza que el precio confirmado en el momento de la reserva es el precio final del billete», ha indicado Vueling, que ha trasladado «un mensaje de tranquilidad y confianza a todos sus clientes de cara a la temporada de verano».

La aerolínea sostiene que su «amplio programa de vuelos», «con «múltiples opciones de horarios en cada ruta», le permite ofrecer alternativas a los viajeros ante «cualquier improbable ajuste o incidencia en su plan de vuelo».

«En caso de que ninguna opción se adapte a sus necesidades, podrán solicitar el reembolso», ha recalcado.