Jordi Hereu, ministro de Industria, un sector clave en la economía que pide menos impuestos a la electricidad para ser competitivo.

Dos meses de caída de la facturación de las empresas españolas antes de la guerra en Irán

La cifra de negocios de las empresas españolas empeoró de media un 0,5 % el pasado febrero en comparación interanual, la segunda caída consecutiva, que podría ser el inicio de un cambio de tendencia después de ocho meses al alza, según los datos provisionales que ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esa caída consecutiva de dos meses se produce antes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, cuyos ataques se iniciaron el 28 de febrero pasado, por lo que la evolución de las empresas españolas puede empeorar mucho en marzo y meses siguientes.

En la serie corregida de efectos de calendario, la facturación empresarial -medida por el Índice General de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE)- también bajó un 0,5 % en comparación con el mismo mes de 2025, su segunda caída desde agosto de 2024.

En tasa mensual, la facturación de las empresas se redujo el 0,2 % en febrero, después de sufrir en enero un recorte mensual del 0,9 %, que fue el más abultado desde abril de 2025.

Por sectores, los índices corregidos de efectos estacionales y de calendario mejoraron en dos de los cuatro analizados.

Las empresas españolas más castigadas

Servicios no financieros de mercado registró el mayor aumento, del 3,1 %, en tanto que Suministro de energía eléctrica y agua, saneamiento y gestión de residuos encajó el mayor descenso, del 5,1 %.

La cifra de negocios de las compañías de comercio se elevó un 0,9 % interanual, en tanto que la industria extractiva y manufacturera redujo su facturación un 2,7 %, según estos datos.