Duro Felguera, CCOO y UGT firman 180 despidos

La dirección de la empresa asturiana Duro Felguera, que debe 120 millones a la Sepi, y la mayoría sindical han alcanzado este jueves un principio de acuerdo en el marco de la comisión negociadora del expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción que afectará a 180 trabajadores, sobre una plantilla total de 1.400.

En virtud de este preacuerdo, las indemnizaciones serán de veinticinco días por año trabajado con un tope de catorce mensualidades, una medida que se implementará hasta junio de 2026, según las mismas fuentes.

El preacuerdo está ratificado por los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO y todos los independientes, por lo que un total de nueve de los trece miembros han dado su visto bueno, si bien lo han rechazado cuatro representantes de CSI.

El principio de acuerdo quedará sometido mañana a aprobación por las diferentes asambleas de trabajadores y, si se ratifica, el próximo lunes, día 11, se firmaría el acuerdo definitivo.

Duro Felguera, en tercer prórroga del preconcurso de acreedores

La compañía solicitó el 30 de julio al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón una tercera prórroga del preconcurso, con el objetivo de «permitir la conclusión satisfactoria del plan de reestructuración como instrumento para la viabilidad de la compañía y su grupo, en cuya definición se ha avanzado significativamente».

La compañía presentó recientemente a los representantes sindicales las principales líneas de su plan de viabilidad, que pasa por la aportación de más capital por parte de sus principales accionistas -los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil-, por la concesión de nuevos avales por parte de la banca acreedora, y por otras posibles desinversiones.

El plan de viabilidad, que cuenta con un horizonte de diez años, es «bastante razonable», según el primer análisis realizado por el Comité de Empresa.

El ERE de extinción afectará a trabajadores de las empresas DFSA (centros de trabajo de Asturias y Madrid), DFOM (Asturias, Cartagena, Huelva, Tarragona, Las Palmas y Madrid), DF Energy Storage (Asturias, Huelva y Madrid, DF Intelligent Systems (Asturias) y DF Green Tech (Asturias).

Duro Felguera comunicó el ajuste a la representación de la plantilla unos días después de que el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón le concediera una segunda prórroga del preconcurso de acreedores.

La compañía solicitó el preconcurso el pasado 11 de diciembre con el fin de aprobar un plan de reestructuración para garantizar su «viabilidad futura y la conservación del mayor número de puestos de trabajo posibles», y también para buscar una solución a los litigios que le afectaban, especialmente el relacionado con un proyecto en Argelia.