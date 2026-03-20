El Gobierno aprueba deducciones en el IRPF, que no ayudas, para placas solares y bombas de calor

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la entrada en vigor de un «paquete masivo» de deducciones fiscales en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor. Estos sistemas no recibirán ayudas a la hora de su compra, sino que el esfuerzo inversor, y ambos no salen baratos, lo tendrá que hacer el propietario de la instalación y esperar al año siguiente a deducírselo en la declaración de la Renta.

Según ha explicado Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, esta iniciativa forma parte del segundo de los ejes, relativo a medidas estructurales, en los que se sustenta el plan de respuesta integral a los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio aprobado esta tarde.

Placas solares y bombas de calor no recibirán ayudas a la hora de su compra, sino que el esfuerzo inversor lo tendrá que hacer el propietario de la instalación y esperar al año siguiente a deducírselo en la declaración de la Renta

«Aquellos ciudadanos que apuesten por este tipo de inversiones que contribuyen a la descarbonización de la economía y a la soberanía energética van a poder deducirse fiscalmente en el IRPF este tipo de gastos», ha subrayado Sánchez.

También se han acordado nuevas ayudas para la aclimatación de edificios, la agilización en la instalación de energías renovables y el incremento de la capacidad de almacenamiento eléctrico mediante baterías o declaraciones de utilidad pública del bombeo hidroeléctrico.

«Todas estas medidas recogidas en este real decreto-ley van en la línea que lleva el Gobierno siete años desplegando de descarbonización y electrificación de la economía», ha concluido Sánchez.