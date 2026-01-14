El Gobierno de Portugal ‘permanece atento’ a las negociaciones entre Galp y Moeve

El Gobierno de Portugal informó este miércoles de que «permanece atento» a las negociaciones entre las petroleras Galp y Moeve, que han alcanzado un acuerdo no vinculante para integrar sus negocios de refino y distribución y fusionar sus redes de gasolineras en la península ibérica.

El Ministerio de Economía y Cohesión Territorial portugués precisó en un comunicado que «están en juego activos estratégicos» para la soberanía energética nacional, la sostenibilidad ambiental y la competencia y defensa de los consumidores.

«Sin perjuicio de que se trate de un posible negocio entre empresas privadas, el Gobierno permanece atento al desarrollo de las negociaciones», añade la nota.

Moeve, la antigua Cepsa y segunda petrolera en España, y Galp, la primera en Portugal, anunciaron el 8 de enero que habían alcanzado un acuerdo no vinculante para rivalizar con Repsol en la península ibérica

La cartera señaló también que el Estado portugués posee una participación cualificada del 8,24 % en el accionariado de Galp, a través de la gestora Parpública – Participações Públicas.

Moeve, la antigua Cepsa y segunda petrolera en España, y Galp, la primera en Portugal, anunciaron el 8 de enero que habían alcanzado un acuerdo no vinculante para integrar sus negocios de refino y distribución y fusionar sus redes de gasolineras y rivalizar así con Repsol en el liderazgo de la península ibérica.

Por una parte, pretenden crear una gran compañía de refino, química, ‘trading’, moléculas verdes y combustibles bajos en carbono, orientada a clientes empresariales (IndustrialCo), y otra de gasolineras, incluyendo soluciones de recarga de eléctricos y de movilidad de nueva generación (RetailCo).