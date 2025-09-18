El Gobierno uruguayo autoriza la venta de todas las acciones de Telefónica Moviles a Millicom

El Gobierno uruguayo autorizó la venta de la totalidad de acciones de Telefónica Móviles del Uruguay., de su accionista Telefónica Hispanoamérica S.A., al grupo Millicom Spain SL.

Así lo indica una resolución rubricada por el presidente del país, Yamandú Orsi, y por la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

Esta indica que, de acuerdo con la documentación que se presentó, surge acreditada la existencia de la sociedad Millicom Spain SL, así como su domicilio e inscripción en el Registro Mercantil de Madrid.

Esta es integrada por Millicom Internacional Cellular S.A., sociedad regida por la ley de Luxemburgo, y Millicom International Operations CV, sociedad regida por la ley de Países Bajos.

El grupo español de telecomunicaciones Telefónica llegó a un acuerdo para vender el cien por cien del capital de Telefónica Móviles de Uruguay a la multinacional luxemburguesa Millicom por 440 millones de dólares (unos 389 millones de euros), según comunicó el pasado 21 de mayo la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación está alineada con la estrategia de Telefónica

Según Telefónica, la operación se enmarca en la política de gestión de la cartera de activos del grupo y está alineada con la estrategia de reducir la exposición a Hispanoamérica.

La transacción se ha concretado a través de Telefónica Hispanoamérica, filial del grupo español, que ha vendido la totalidad de sus acciones en Telefónica Móviles de Uruguay a la sociedad Millicom Spain.

Millicom es una compañía de telecomunicaciones y medios con sede en Luxemburgo que opera sobre todo en América Latina y África.

En marzo, Telefónica ya alcanzó un acuerdo con Millicom para venderle el 67,5 % del capital de su filial Colombia Telecomunicaciones (Coltel) por 368 millones de euros.

El grupo español ha acelerado su proceso de desinversiones en Hispanoamérica, que incluye también la venta de sus filiales en Argentina y Perú.

La primera desinversión de este periodo se produjo en febrero, en Argentina, donde cerró la venta de su filial a Argentina Telecom por 1.245 millones.

Un mes después, se selló la venta por 368 millones de su negocio en Colombia a Millicom Spain. Por último, en abril, Telefónica traspasó su filial en Perú a Integra Tec International.