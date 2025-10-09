Repsol es la petrolera con los precios de gasolina y diésel más caros de España.

El margen de refino de Repsol se dispara el 120% por los altos precios de gasolina y diésel que pagan los consumidores

El margen de refino de Repsol, la diferencia entre lo que le cuesta producir petróleo y lo que obtiene con su venta ya refinado, se disparó durante el tercer trimestre de 2025, al incrementarse un 120 % respecto al mismo periodo de 2024. Ese fuerte incremento hay que buscarlo en el alto precio que pagan los consumidores por la gasolina y diésel que repostan en la red de gasolineras de Repsol, la petrolera con los precios más altos de España.

El margen medio en julio, agosto y septiembre fue de 8,8 dólares por barril, muy superior a los 4 dólares que logró durante el tercer trimestre del año pasado, según el documento que ha remitido Repsol este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este dato del tercer trimestre también es un 49,2 % superior al del segundo trimestre, cuando el margen fue de 5,9 dólares, por lo que la mejora es, prácticamente, del 50 % entre un trimestre y otro.

Cae la producción de Repsol

La empresa petroquímica también destaca que la producción media durante el tercer trimestre de 2025 queda en 551.000 barriles diarios, una reducción del 0,4 por ciento respecto al tercer trimestre de 2024 % y un 1,1 % menos que durante los meses de abril, mayo y junio.

De esos 551.000 barriles diarios, 249.000 se produjeron en Latinoamérica, un 6,4 % menos que en los mismos meses del año pasado, pero un incremento del 4,6 % respecto al segundo trimestre.

Tras Latinoamérica, Repsol produjo 181.000 barriles diarios en América del Norte, un retroceso del 0,4 % sobre el mismo periodo de 2024 y del 1,1 % sobre el segundo trimestre.

En Europa, África y el resto del mundo, la petroquímica logró 121.000 barriles al día, un 18,6 % más que hace un año, pero un 6,9 % menos que durante el segundo trimestre.