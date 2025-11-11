Enaire gestiona un 4,8% más de vuelos hasta octubre

El gestor estatal de navegación aérea Enaire ha gestionado un total de 2.108.575 vuelos entre enero y octubre, un 4,8 % que en el mismo periodo de 2024, un año que ya era de récord.

Según ha informado el gestor en un comunicado, en todos los centros de control de Enaire se ha incrementado el número de vuelos gestionados, con un 6,5 % más en Sevilla, un 5,7 % más en Canarias, un 5,3 % de incremento en Barcelona, un 4,9 % más en Madrid y un 2,5 % más en Palma.

En términos absolutos, Sevilla ha gestionado estos diez primeros meses un total de 480.828 vuelos, Canarias, más de 355.000, minetras que Barcelona ha gestionado 1.024.541, Madrid, 1.131.324 vuelos y Palma, 350.331.

Los sobrevuelos, aquellos que no tienen su origen ni destino en un aeropuerto español, han aumentado el 6 % hasta los 481.509, mientras que los vuelos internacionales han incrementado un 5,7 %, hasta los 1.230.841, el 5,7 %.

Los nacionales, por su parte, también han aumentado, en este caso el 0,7 %, hasta los 396.225.

El crecimiento de tráfico en España supera en un punto porcentual la media europea, que es del 3,8 %, en lo que va de año con respecto a 2024 si bien supera en 14 puntos la media europea con relación al mismo periodo de 2019, año de referencia previo al covid.

En lo referente a octubre, los vuelos internacionales gestionados fueron 133.648, el 5 % más, mientras que los sobrevuelos (51.011) aumentaron el 4,9% y los nacionales (41.522), el 3,6 %