Endesa crea un buscador de teléfonos para ayudar a sus clientes a identificar llamadas fraudulentas

Endesa ha detectado un alarmante incremento de prácticas fraudulentas en el mercado, que están provocando la baja de clientes que éstos sean conscientes. Estas actuaciones, que afectan tanto a clientes domésticos como a pequeñas empresas, suponen una grave vulneración de los derechos de los consumidores y distorsionan el correcto funcionamiento del mercado eléctrico.

Por ello, la compañía ha puesto en marcha una batería de acciones informativas para ayudar a sus clientes y la más reciente es una nueva herramienta digital en su página web que permite a los clientes comprobar si el número desde el que han recibido una llamada está autorizado por Endesa Energía. El objetivo es claro: proteger a los usuarios frente a estafas telefónicas y prácticas comerciales abusivas que suplantan la identidad de la compañía.

Este buscador, disponible en la sección “Comprueba quién te ha llamado”, se enmarca en la estrategia de Endesa para reforzar la seguridad y confianza de sus clientes, en un contexto de creciente actividad fraudulenta por parte de falsas asesorías energéticas y comercializadoras.

Suplantaciones, amenazas y engaños

Entre las malas prácticas detectadas destacan:

Suplantación de identidad: agentes comerciales que se presentan falsamente como representantes de Endesa o de una supuesta empresa vinculada ofreciendo descuentos o mejores alternativas económicas sobre los contratos de la comercializadora.

Promesas engañosas: como asegurar que el cliente volverá automáticamente a Endesa tras un periodo de prueba en otra compañía.

Coacciones y amenazas económicas: llamadas de supuestos «departamentos jurídicos» que presionan al cliente para aceptar nuevos contratos.

Cobros indebidos y falta de transparencia en el proceso de contratación.

Refuerzo en redes sociales: campaña #StopPhishing

El lanzamiento del buscador ha estado acompañado por una campaña informativa en redes sociales desde la cuenta oficial de Endesa Clientes, con mensajes clave como:

“El #phishing nos rodea, por SMS, por e-mail, incluso por WhatsApp. Nunca te pediremos los datos de tu tarjeta de crédito.”

“¿Sabes detectar el #phishing cuando lo recibes? Faltas de ortografía, correos sospechosos y solicitudes de datos bancarios son señales de alerta.”

“¡ATENCIÓN! Hemos detectado intentos de suplantación en Instagram y Facebook. Ignora cualquier cuenta que no sea oficial.”

Estas publicaciones han sido acompañadas también de una campaña para alertar de estas prácticas fraudulentas en radio y en la web de Endesa, así como a través de la nueva revista digital “ON” que Endesa hace llegar a sus clientes. Igualmente se han elaborado consejos prácticos y enlaces al blog corporativo de Endesa, donde se detallan los principales métodos de fraude y cómo actuar ante ellos e incluso se ha lanzado un mail a toda la cartera de clientes para poner en valor el buscador y también en la factura.

Compromiso con la transparencia

Endesa reitera su compromiso con la transparencia, la ética comercial y la defensa activa de los derechos de los consumidores. La compañía seguirá trabajando con las administraciones, asociaciones de consumidores y el conjunto del sector para erradicar estas malas prácticas y construir un modelo energético basado en la confianza, la libre elección y el respeto al cliente.