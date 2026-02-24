Endesa recurrirá las circulares de retribución de las redes aprobadas por la CNMC

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha anunciado este martes que recurrirán las circulares aprobadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la retribución de las redes eléctricas de transporte y distribución.

«Creemos que el Consejo de estado hizo unas recomendaciones muy claras a la propuesta de la CNMC, que recurriremos y ya veremos si somos capaces en un determinado momento de cambiar la situación», ha dicho Bogas este martes en la rueda de prensa tras la presentación de resultados de 2025.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó a finales del año pasado las circulares de retribución de las redes eléctricas para el periodo 2026-2031, que establecieron la tasa de rentabilidad financiera (TRF) en el 6,58 %.

Bogas ha señalado que han apostado por «seguir peleando» de forma regulatoria en vez de postponer el esfuerzo inversor.

El plan estratégico de Endesa 2026-2028 presentado este martes plantea unas inversiones de 10.600 millones de euros, de las que más del 50 %, 5.500 millones, estarán destinados a reforzar la red eléctrica.

Bogas ha apuntado que la retribución aprobada es «de las más bajas, sino la más baja» de Europa, por lo que se harán las inversiones, pero «vamos a tener más dificultades» que otros países porque en cualquier país van a retribuir mejor. E