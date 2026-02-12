Endesa: Red Eléctrica ‘no actuó con la agilidad suficiente’ en el apagón del 28-A

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha asegurado este jueves que «hubo muchas señales claras de que algo estaba ocurriendo» en el sistema eléctrico español antes del apagón peninsular del 28 de abril de 2025, y ha dicho que el operador, Red Eléctrica, filial de Redeia, «no actuó con la agilidad suficiente».

«Red Eléctrica no actuó con la agilidad suficiente ni en la previsión, ni en la programación ni en la corrección de los errores», ha aseverado Bogas en la comisión del Senado que investiga el ‘cero eléctrico’, donde ha defendido que las centrales de Endesa «funcionaron correctamente».

A la pregunta de si la eléctrica puso en conocimiento del operador del sistema «episodios previos» al incidente, Bogas ha sostenido que «hubo muchas señales claras de que algo estaba ocurriendo», y ha citado algunos producidos esa misma primavera, como el que paralizó una refinería de Repsol en Cartagena (Murcia) días antes del apagón.

«Nosotros advertimos de que veíamos una situación muy complicada», ha contestado a la senadora de Vox Paloma Gómez, y ha desvelado que técnicos de Endesa y Red Eléctrica compartían la misma opinión: «que algo estaba pasando y no eran capaces de controlarlo».

Así, Bogas ha insistido en que «existía una inestabilidad del sistema» y ha recalcado que desde el operador del sistema «se valoró inadecuadamente esa situación» y «no tuvieron la agilidad de reacción que deberían haber tenido».

Endesa cifra en 1.100 millones el sobrecoste vinculado a operación reforzada tras apagón

Por otra parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha estimado en unos 1.100 millones de euros el incremento del coste de los servicios complementarios fruto de la operación reforzada del sistema eléctrico desde el apagón peninsular del pasado 28 de abril, una «fiesta» que «finalmente paga el ciudadano».

Así lo ha explicado este jueves ante esa misma comisión del Senado que investiga el ‘cero eléctrico’, donde ha dicho que no cree que la política energética del Gobierno sea mala, sino que «es buena pero se ha llevado a cabo mal», y es que el despliegue renovable se ha hecho sin los elementos necesarios «para que fuera un éxito».

Bogas ha respondido así al senador del PP, José Ramón Díez de Revenga, que ha aseverado que el incidente fue «consecuencia directa» de las políticas del Ejecutivo, de una «mala programación de Red Eléctrica» para ese día y de un «despliegue desordenado y sin control de renovables» sin que se actualizaran los controles.

En relación con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), el consejero delegado de Endesa ha afirmado que es «un buen plan, muy ambicioso y que, de cumplirse, llevaría a España a una situación muy buena».

Ahora bien, ha proseguido, visto que «básicamente se diseñó en 2020» (cuenta con una actualización posterior), podría haber una sensibilidad suficiente para adaptarlo, ya que «la vida presenta problemas nuevos».