De izq. a dcha.: Davide Ciciliato, director general de comercialización de Endesa, y Clara Santos, directora general de Ayvens España, frente a la sede corporativa de Endesa en Madrid en el marco del acuerdo entre Endesa y Ayvens para el lanzamiento del nuevo servicio de renting todo incluido para coches eléctricos e híbridos, Endesa Drive.

Endesa y Ayvens crean Endesa Drive, el primer renting eléctrico para particulares con todo incluido

Endesa, el principal operador de soluciones energéticas integradas, y Ayvens, el líder experto en movilidad y sostenibilidad, acaban de lanzar Endesa Drive, un innovador servicio de renting todo incluido que busca darle un nuevo impulso a la movilidad eléctrica en nuestro país, facilitando la recarga tanto en el domicilio como en la vía pública, con una única cuota fija mensual.

“Endesa lleva comercializando soluciones de recarga de acceso privado tanto para cliente particular como empresas desde hace más de 15 años, lo que le ha permitido conocer de cerca el mercado y adaptar sus soluciones a las necesidades de los clientes. El lanzamiento de Endesa Drive junto con Ayvens es una muestra de cómo día a día trabajamos para hacer el paso a la movilidad eléctrica cada vez más sencillo”, ha agregado Davide Ciciliato, director general de comercialización de Endesa.

“Endesa Drive es un producto pionero que nos permitirá facilitar al cliente particular su transición hacia una movilidad sostenible, ayudando a superar las barreras que todavía existen a la hora de adquirir un vehículo eléctrico, como lo es la recarga. Este lanzamiento demuestra una vez más el compromiso de Ayvens por lograr reducir el impacto de los medios de transporte sobre el medio ambiente”, ha asegurado Clara Santos, directora general de Ayvens España.

Todo lo que incluye el contrato de Endesa y Ayvens

Se trata del primer renting eléctrico diseñado para clientes particulares que incluye, en un solo contrato y una sola cuota fija mensual, toda la solución:

El renting de un vehículo eléctrico o híbrido enchufable, con varios modelos disponibles, con servicios de mantenimiento, cambio de neumáticos, reparación y seguro.

Para la recarga en casa, incluye la instalación del punto de recarga doméstico inteligente con todos los servicios incluidos: cargador, balanceo de potencia y conectividad con la App de Endesa. Además, Endesa pone a disposición de los clientes de Endesa Drive su tarifa TEMPO ZERO. La tarifa de luz para hogares pensada para la recarga de vehículos eléctricos con la que se bonifican los primeros 200 kWh de cada mes (entre la 1 y las 7 de la mañana). Esto equivale a aproximadamente 15.000km anuales con un consumo de referencia de 16kWh/100km.

Para la recarga en vía pública, la cuota incluye también hasta 200kWh (100kWh para los clientes sin tarifa de Endesa) al mes bonificados en recargas en la red de acceso público de Endesa, que hoy en día supera los 6.200 puntos de recarga por todo el territorio nacional.

Una de las redes de recarga más grandes y de mayor calidad

De hecho, en todas las comunidades autónomas y en el 96% de las provincias, hay equipos instalados, operativos o en proceso de desarrollo de Endesa. Es además una red de recarga de calidad: el 98% de los cargadores son como mínimo de carga semirrápida (22kW) y ya el 42 % es de tecnología rápida o ultrarrápida, tanto en entorno urbano como de carretera. Endesa cuenta con 820 puntos de recarga instalados de tecnología ultrarrápida con potencias de entre 150 kW y 350 kW, que en su mayoría están situados en zonas próximas a carreteras y la mitad de ellos ya se encuentran operativos.

El objetivo de Endesa para los próximos años sigue siendo aumentar la red de recarga acompañando el desarrollo del mercado y dando soluciones de recarga a los clientes allí donde se necesiten. Endesa va a continuar instalando puntos de carga de todas las potencias, sobre todo rápida y ultrarrápida, un plan de despliegue que busca tener en cuenta todos los hábitos de uso.

¿Cómo usar los cargadores?

En cuanto al proceso de recarga, la reserva, uso y pago del servicio se puede realizar de forma ágil y sencilla a través de la App de movilidad eléctrica de Endesa, On Your Way. Los usuarios tan solo tienen que descargarse la App en su móvil y, con ella, pueden gestionar las recargas de su vehículo eléctrico directamente desde su teléfono (pagar, reservar con hasta con 15 minutos de antelación, etc.) y acceder además a tarifas adaptadas a todos los usuarios, contando con tarifas mensuales de recarga y de pago por uso, para pagar solo por lo que se recarga.

Además, al registrarse, al agotar el bono incluido en la cuota del renting, pueden disfrutar de condiciones económicas ventajosas en las recargas gracias a las tarifas de recarga existentes; y se puede crear su propia cuenta con sus preferencias y métodos de pago, lo que facilitará las sucesivas recargas. En cualquier caso, el proceso de registro para hacer uso de la aplicación es opcional y siempre se puede elegir hacer uso de esta sin registro previo y pagar directamente con la tarjeta de crédito, siempre a través de la App.

Soluciones de recarga

Endesa desarrolla una actividad clave como proveedor de servicios energéticos integrados, ofreciendo soluciones que van mucho más allá del suministro tradicional de electricidad y gas. La compañía acompaña a hogares, empresas y administraciones públicas en su transición hacia un modelo energético más eficiente, sostenible y digital. Para ello, pone a disposición de sus clientes paquetes integrados (bundles) que combinan luz, gas, movilidad eléctrica, autoconsumo, climatización eficiente y servicios de valor añadido, adaptados a las necesidades de cada perfil. De este modo, Endesa se posiciona como un socio estratégico que facilita una experiencia energética completa, cómoda y alineada con los objetivos de descarbonización.