Entra en vigor el pago de 100.000 dólares para el visado profesionales cualificados en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha introducido a partir de ayer domingo, 21 de septiembre, un pago obligatorio de 100.000 dólares como requisito para obtener el visado para profesionales cualificados H-1B.

El Gobierno estadounidense va a exigir dicho monto por el abuso en las solicitudes y concesiones de este permiso de trabajo ha limitado el acceso de ciudadanos estadounidenses a determinados empleos.

Trump, además, podría pedir a la secretaria de Empleo, Lori Chavez-DeRemer, revisar los niveles salariales asociados el programa H-1B, con el fin de evitar que los salarios de los empleados estadounidenses se vean afectados con recortes a la baja.

El H-1B tiene la modalidad de visado temporal de trabajo altamente cualificado que otorga Estados Unidos para contratar ciudadanos extranjeros. Cada año se conceden 85.000 autorizaciones, de las que alrededor del 70% recae en profesionales indios.

Grandes compañías como Infosys, Tata Consultancy Services (TCS), Wipro o HCL Technologies han recurrido históricamente a este visado para enviar personal especializado a proyectos con clientes estadounidenses, que representan la mayor fuente de ingresos para el sector.

La Administración Trump defendió la medida el viernes como un instrumento para proteger a los trabajadores estadounidenses. Según la proclamación presidencial, la nueva tarifa busca asegurar que los extranjeros contratados tengan una cualificación tan alta que no puedan remplazarse por nacionales.

«El propósito es que las grandes empresas tecnológicas y otras compañías dejen de depender de trabajadores extranjeros», afirmó el secretario de Comercio, Howard Lutnick, durante la firma de la medida. «Tendrán que pagar el salario completo al empleado, además de 100.000 dólares al año por el visado. Si van a capacitar a alguien, que sea a un recién graduado de una de las mejores universidades de nuestro país», añadió.

La patronal tecnológica india advierte que el nuevo visado H-1B de Estados Unidos dañará el sector

La patronal tecnológica india advirtió este sábado de que la nueva política de visados ​​H-1B anunciada por Estados Unidos tendrá un fuerte impacto en la competitividad de la industria de las tecnologías de la información (TI), clave en la economía de este país asiático.

La medida establece el pago de 100.000 dólares anuales por cada solicitud de visado H-1B, un permiso que durante décadas ha facilitado la movilidad de ingenieros y especialistas indios hacia el mercado estadounidense.

En un comunicado, la organización subrayó que el cambio «elevará considerablemente los costos operativos» de las empresas del sector, además de generar incertidumbre sobre proyectos en marcha y futuras inversiones. También lamentó el escaso margen de un día otorgado para la entrada en vigor de la normativa, que «dificulta cualquier transición ordenada».