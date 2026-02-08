El pasado febrero, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ya avanzó que la multinacional española quería liderar esta gigafactoría.

ERE de Telefónica: pendiente de 169 despidos forzosos que no se cubren con voluntarios

Telefónica última los primeros despidos pactados con los sindicatos para el próximo 28 de febrero, que afecta a más de 5.000 empleados, mientras decide sobre sus unidades globales, donde 169 de las salidas acordadas no se han cubierto con trabajadores voluntarios, han informado a EFE fuentes sindicales.

La empresa no ha informado sobre las cifras de adhesión a los ERE planteados, salvo la notificación que mandó en diciembre a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde avanzó que calculaba que salieran de la compañía unos 5.500 empleados.

Aunque la inmensa mayoría de los más de 5.000 despidos acordados en Telefónica se cubrirán con voluntarios -dado que la demanda de salidas por parte de trabajadores ha superado a la oferta pactada-, existen tres filiales, denominadas «unidades globales», en las que esto no ha sido así.

Se trata de Telefónica Innovación Digital, Telefónica Global Solutions y Telefónica SA, donde han pedido adherirse voluntariamente a los ERE 416 empleados, en un contexto en el que la salida mínima pactada es de 585.

Las 169 salidas sin cubrir, el principal escollo para concluir con éxito el ERE de Telefónica

Aquí radica el principal escollo de los ERE, ya que existen 169 salidas por cubrir, según han informado las fuentes.

Los sindicatos han pedido que estos 169 empleados no se cubran con trabajadores forzosos, pero la empresa «en estos momentos» no lo ha confirmado.

UGT llegó a informar de una reunión de la Comisión de Seguimiento para cerrar estos flecos para el 9 de febrero, pero finalmente no se producirá.

Fuentes sindicales han dicho a EFE que no hay de momento una fecha fijada a la espera de determinar qué es lo que ocurrirá con estos empleados.

También falta por conocer los datos de voluntarios al ERE de Movistar +, donde hay 175 salidas pactadas y donde se cerró el plazo de adhesiones de voluntarios este viernes a las 23,59 horas. Se espera conocer los datos este lunes.

En las seis filiales, se han presentado a seis de los siete ERE 5.540 empleados, 5.124 para los de las tres empresas «vinculadas», Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones; y 416 en las unidades globales.

Se espera, según han informado las fuentes sindicales, que el próximo 28 de febrero se extingan los contratos de alrededor del 70 % de los afectados por el ERE en las tres empresas vinculadas, más de 3.500 y se espera que el 1 de marzo ya no vayan a trabajar.

Posteriormente, habrá más salidas hasta completar las cifras a más tardar en 2028.

Telefónica calcula que deberá efectuar unas provisiones totales por los costes de este plan sería de unos 2.500 millones de euros, antes de impuestos.

Prevé con ello un ahorro anual promedio de 600 millones a partir de 2028, 500 millones en Telefónica España y Movistar Plus+ y 60 millones en las unidades corporativas.