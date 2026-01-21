Especial Fitur 2026: Primera jornada

Madrid vuelve a convertirse en el epicentro del turismo mundial con la celebración del 21 al 25 de enero de Fitur 2026, la Feria Internacional del Turismo. En su 46ª edición, Fitur refuerza su papel como el principal punto de encuentro global para los mercados emisores y receptivos, con cifras que reflejan la fortaleza del sector: 9 pabellones, cerca de 10.000 empresas representadas y participación de 161 países, 111 de ellos con presencia oficial.

Radio Intereconomía está presente en la gran feria del turismo con una programación especial desde el recinto ferial, para acercar a los oyentes las principales claves del evento, entrevistas con protagonistas del sector y el análisis económico del turismo como motor de crecimiento.

Fitur 2026 tienen a México como país socio, con un destacado despliegue en la feria, en un contexto de fuerte crecimiento turístico en el país —con un aumento del 13,9 % entre enero y septiembre de 2025, según datos de Sectur— y con la ambición de avanzar del sexto al quinto lugar entre los destinos más visitados del mundo.

Capital Intereconomía en FITUR 2026

Capital Intereconomía se traslada hasta FITUR 2026, la gran cita internacional del turismo que se celebra en IFEMA, desde donde acercamos a los oyentes las claves, tendencias y protagonistas de un sector que vuelve a batir récords. La feria abre sus puertas con cifras históricas: más de 10.000 empresas, 161 países representados, nueve pabellones y México como país socio, tras un año excepcional para el turismo, con 97 millones de turistas internacionales y un gasto récord en destino.

Esta edición de FITUR arranca, además, marcada por la emoción y el respeto tras el accidente ferroviario de Adamuz. A primera hora se guarda un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas y se suspenden o reducen varios actos institucionales. Andalucía inaugura su pabellón de forma sobria y sin actos festivos como muestra de duelo. En este contexto, María Valcarce, directora de FITUR, explica el impacto de este suceso en la programación de la feria, las cancelaciones realizadas y la gestión de la participación de comunidades y destinos. Además, repasa las principales novedades de esta edición, el papel de FITUR como referente mundial del turismo y las tendencias clave del sector, como la sostenibilidad, la digitalización y la diversificación de destinos. «Es una ocasión única para compartir conocimiento y para que todos los profesionales estén al día en cuanto a innovación, tendencia y novedades» asegura Valcarce.

México: El país socio

El especial subraya la relevancia de México como país socio de FITUR y las oportunidades que esta alianza ofrece para fortalecer los vínculos turísticos. La conectividad aérea centra otra parte del programa, con la entrevista a Santiago Guerra, de Binter, quien analiza las expectativas de la aerolínea, la evolución de la demanda en Canarias, el impacto de las tasas aeroportuarias y los retos de sostenibilidad y eficiencia en un entorno competitivo. Además, México cobra protagonismo con la participación de Puebla, presentada por su secretaria de Turismo, Carla López-Malo, como un destino que combina patrimonio, gastronomía, cultura y naturaleza, junto a nuevos proyectos para reforzar su presencia en Europa. El especial se completa con el análisis de Domènec Biosca, que ofrece una visión estratégica sobre los desafíos y oportunidades del sector tras un año de crecimiento récord.

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A Media Sesión, con los protagonistas del sector turístico

«A media sesión» visita como cada año Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que este año celebra su edición número 46. En este programa especial visitaremos la Tierra del Fuego, con Dante Querciali, presidente del Ente Oficial de Turismo de la Patagonia y ministro de turismo de Tierra del Fuego. También nos centraremos en el presente y futuro del sector en nuestro país, con Santiago Vallejo, vicepresidente de la Mesa del Turismo de España. Además, hablaremos del sector MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones) con Gustavo González, de VB Sports. Más tarde, llegará el turno de conocer a Francisco Serrano, Director del Hotel Nixe Palace de Mallorca. Y terminaremos viajando a Chequia, uno de los destinos preferidos por los turistas españoles, con Markéta Lehečková, directora para España de Turismo de Chequia

Cierre de Mercados en FITUR 2026

Desde Cierre de Mercados, en la primera jornada del programa desde FITUR, entrevistamos a Francisco Martín, presidente del Ecosistema Mágico, para hablar de su presencia en la Feria y de sus planes para reforzar su proyección internacional. También hablaremos con Hajime Kishi, manager de la Organización Nacional de Turismo de Japón. El archipiélago recibió en 2025 más de 42 millones de turistas, un 15,8% más que en 2024 y por encima de la barrera de los 40 millones por primera vez. La forma de viajar ha cambiado pero, sobre todo, la de escoger destino.

Además, HBX Group ha identificado cómo la IA, la influencia en las redes sociales y el auge de las comunidades de fans y la cultura pop están transformando la manera de inspirarse, planificar y disfrutar de los viajes. Nos lo cuenta Javier Cabrerizo, Chief Strategy & Transformation Officer de HBX Group.

Nuestro siguiente invitado es Jorge Marichal, presidente de la CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos), con el que charlamos sobre la innovación, sosteniblidad y tecnología turística y, por último, analizamos uno de los proyectos inmobiliarios más espectaculares del momento: Larimar City & Resort, ubicado en República Dominicana. Detrás, el grupo de infraestructuras murciano CLERHP. Todos los detalles y las cifras que avalan este proyecto con Juan Andrés Romero, presidente de CLERHP.

También puedes ver el programa completo en Youtube: