Ferrovial desarrollará una planta solar de 250 MW en el condado de Milam, Texas

Ferrovial, empresa global líder en infraestructuras, desarrollará una nueva planta solar fotovoltaica de 250 MW en el condado de Milam, Texas. El proyecto representa una inversión total de unos 350 millones de dólares, incluida la deuda. Ferrovial se encargará de la construcción, operación y mantenimiento de la instalación, que permitirá abastecer de electricidad estable a la red de Texas y contribuir al desarrollo económico a largo plazo en la región.

“Este proyecto es un claro ejemplo de cómo la inversión en infraestructuras puede beneficiar directamente a las comunidades”, explica María José Esteruelas, consejera delegada de la división de Energía de Ferrovial. “A medida que los centros de datos se multiplican y las necesidades energéticas continúan aumentando, esta planta aportará un valor duradero a la región gracias a la creación de empleo, al apoyo a los servicios locales y a la seguridad del suministro energético”.

Ferrovial tiene previsto comenzar la obra en los próximos meses creando 300 empleos en la primera fase

Está previsto que los trabajos de construcción comiencen en los próximos meses, generando cerca de 300 empleos durante esta primera fase, mientras se espera que la planta empiece a producir energía en 2027 y suministre cerca de 450 GWh al año, energía suficiente para abastecer a 43.000 hogares.

El proyecto se suma a la cartera energética de Ferrovial en Texas, que ya contaba con una planta de 257 MWp en el condado de Leon. Además, la compañía está cerca de completar la construcción de una planta fotovoltaica de 72 MW en el área de Houston para su cliente X-Elio.