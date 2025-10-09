Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, que solo pacta con UGT y CCOO todo lo relacionado con el mercado laboral, dejando al margen al resto de agentes sociales.

Garamendi ironiza con Díaz: ‘Necesito un permiso de 10 días para descansar de la ministra’

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que el Ministerio de Trabajo no le ha informado sobre la intención de ampliar el permiso por fallecimiento de familiar hasta diez días, una medida que ha tachado de «ocurrencia». El presidente de la patronal ha ironizado pidiendo un permiso de diez días para «descansar de los anuncios de la ministra».

Durante su participación en el XII Foro de Economía de Castilla-La Mancha celebrado este jueves, el presidente de la patronal ha ironizado pidiendo un permiso de diez días para «descansar de los anuncios de la ministra», que «cada día» tiene una «ocurrencia nueva», en referencia a que lanza noticias «que quedan muy bien» pero sin consultar previamente en el diálogo social.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lamenta las formas de Yolanda Díaz

Garamendi ha asegurado que esta medida, anunciada esta mañana por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz en un desayuno informativo, se ha planteado «sin un informe económico» que la avale.

En declaraciones a los medios de comunicación tras su intervención en el foro, el presidente de la patronal ha incidido en calificar este anuncio de «menosprecio total al diálogo social» y ha acusado a la ministra de decirlo «para su carrera electoral».

«Vamos a ver qué es lo que plantea», ha señalado Garamendi, que ha insistido en que la patronal se ha enterado por la prensa de esta medida, que «queda muy bien y ya está».

«Con anuncios de este tipo sin consultar, no sabemos si hay una memoria económica o no, no sabemos nada, es decir, por tanto, es que no puedo opinar, lo que puedo opinar es que no son las formas», ha lamentado.