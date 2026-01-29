Iberdrola cierra la venta de sus plantas de gas para tratamiento de purines a Edison Next

La empresa Iberdrola ha cerrado la venta de su cartera de activos de gas para el tratamiento de purines en España a la compañía de servicios energéticos Edison Next, que se anunció el pasado mes de diciembre.

El porfolio cuenta con cinco plantas de tratamiento de purines en operación, desarrolladas hace más de 20 años, que suman 52 megavatios (MW), y con cuatro proyectos de biometano en desarrollo situados en entornos próximos.

El cierre de esta operación se enmarca en el plan de rotación de activos y alianzas de Iberdrola y responde a su estrategia de impulsar una transformación hacia negocios con mayores oportunidades de crecimiento, principalmente las redes eléctricas y la generación renovable.

En este sentido, el Grupo ha llevado a cabo en los últimos meses diversas operaciones como la adquisición de la participación de su socio PREVI en su filial brasileña Neoenergía y el posterior anuncio de una OPA para alcanzar el 100 % del capital; la alianza con Masdar para coinvertir 5.200 millones de euros en el mayor parque eólico marino de Iberdrola, East Anglia Three, situado en el Reino Unido y con una capacidad de 1.400 MW; y recientes acuerdos de desinversión en México, Hungría y Francia.