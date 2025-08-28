Iberia, precios irresistibles: Entre los 21 euros de España a los 397 euros de Japón

Con el fin de las vacaciones, Iberia pone en marcha su nueva campaña de precios para que sus clientes puedan planificar sus próximos vuelos a precios muy económicos.

La campaña de la aerolínea arranca hoy. 28 de agosto, con una preventa exclusiva para los clientes inscritos en iberia.com y en la app de Iberia —o para quienes se registren en este momento—, y estará disponible para todo el público a partir del lunes 1 de septiembre.

Las ofertas estarán activas hasta el 22 de septiembre y permiten volar a cualquiera de los destinos de la red de Iberia durante los próximos meses.

Asimismo, la campaña incluye el apartado “Descuento con mis Avios”, mediante el cual los clientes de Iberia Plus que deseen realizar su compra a través de la redención total o parcial de Avios obtendrán un 25% de descuento en el canje.

España desde 21 euros por trayecto con Iberia

Los clientes que deseen volar dentro del territorio nacional podrán hacerlo a precios imbatibles. Pueden encontrar billetes a Alicante, Granada, Pamplona o Ibiza por 21 euros por trayecto.

Por 25 euros por trayecto se puede viajar a Bilbao, San Sebastián, Oviedo, Santiago de Compostela, Santander Valencia, Sevilla o Palma de Mallorca. Y por 29 euros por trayecto a La Coruña, Vigo, Jerez, Logroño o Castellón entre otros.

Si el destino elegido son las Islas Canarias, los precios son también muy atractivos: desde 35 euros por trayecto a Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. A los billetes a/desde las Islas hay que aplicarle el descuento de residente en caso de que corresponda.

Europa desde 25 euros por trayecto

Preparar una escapada a Portugal es ahora mucho más económico. Lisboa y Oporto cuentan con precios especiales en esta campaña y es posible comprar un billete para estas ciudades desde 25 euros por trayecto.

Otras grandes ciudades europeas también ofrecen precios muy atractivos. A Venecia se puede viajar por 39 euros por trayecto, París desde 42 euros por trayecto, Roma por 45 euros por trayecto y Londres desde 59 euros.

También los destinos de invierno forman parte de esta promoción, de manera que se puede ir a esquiar a las pistas de Innsbruck por 59 euros por trayecto, o disfrutar de las auroras boreales en Tromso por 99 euros por trayecto.

Iberia también ofrece vuelos directos a varios destinos africanos, que también están incluidos en esta campaña de precios, como Argel por 35 euros o Marrakech por 41 euros por trayecto.

Estados Unidos desde 187 euros por trayecto con Iberia

Iberia ofrece vuelos directos, sin escalas, a 9 destinos en Estados Unidos, y todos ellos cuentan con ofertas en esta campaña de precios de “vuelta al cole”. Nueva York desde 187 euros, Chicago y Washington desde 190 euros por trayecto, Boston y San Francisco desde 195 euros por trayecto, Miami desde 205 euros, Orlando desde 240 euros, Los Angeles desde 245 euros y Dallas por 264 euros por trayecto.

América Latina desde 207 euros

Iberia vuela a 20 destinos en 16 países de América Latina, a los que se puede volar a precios muy atractivos dentro de esta campaña. Por ejemplo, se puede volar a Puerto Rico desde 207 euros por trayecto, México desde 236 euros por trayecto, Panamá desde 281 euros, Caracas, desde 284 euros, Ecuador desde 319 euros por trayecto, Guatemala por 321 euros, Bogotá por 332 euros por trayecto o a Lima y Río de Janeiro por 343 euros por trayecto.

Además, los dos nuevos destinos que Iberia inaugurará en Brasil los próximos meses de diciembre y enero también forman parte de esta promoción. Se pueden adquirir vuelos a Fortaleza por 298 euros por trayecto y a Recife por 315 euros por trayecto.

Asia y Oriente Próximo desde 350 euros por trayecto

Iberia ofrece además un vuelo diario a Doha, que en esta campaña se puede adquirir por 350 euros por trayecto. También es posible volar a Tokio por 397 euros por trayecto.

Viaja al mejor precio con los paquetes de viaje de Iberia

Para los clientes que prefieran experiencias completas sin complicaciones, iberia.com ofrece Vuelo + Hotel o Vuelo + Alquiler de coche con descuentos adicionales de hasta 300 euros al comprar el paquete de viaje. Por ejemplo, se puede viajar a Nueva York desde 569 euros, con vuelos de ida y vuelta, tres noches de hotel y maleta facturada incluida; o a Orlando desde 659 euros, con vuelos y siete días de alquiler de coche.

Entre las ofertas de corto radio, Iberia ofrece paquetes de viaje a Mallorca desde 89 euros por persona, con vuelos de ida y vuelta y tres días de alquiler de coche; y a Venecia desde 119 euros, con vuelos más dos noches de hotel.

También hay paquetes de viaje para los que busquen una experiencia mágica. Iberia ofrece viajes a Disneyland París desde 359 euros, con vuelos de ida y vuelta, tres noches en un hotel Disney y cuatro días de entradas a los parques; y a Walt Disney World Florida desde 999 euros, con vuelos más siete noches de hotel.

Además, todos los paquetes de viajes incluyen una maleta facturada, facilidad de pago y la posibilidad de acumular Avios extra.

Todos los vuelos y las condiciones de la promoción se pueden consultar en este enlace: https://www.iberia.com/es/ofertas/vuelos/viajar/