Iberostar deja de operar 12 hoteles en Cuba, según un turoperador argentino

El grupo Iberostar ha dejado de operar y comercializar 12 hoteles en Cuba desde el 1 de junio, según ha informado el turoperador argentino Sudameria, «como parte de un proceso de adaptación al entorno regulatorio internacional» y para preservar los estándares de calidad de la compañía.

Los 12 hoteles que menciona el operador son Iberostar Grand Packard,Selection Ensenachos, Selection Holguín, Coral Holguín, Selection Esmeralda, Coral Esmeralda, Coral Ensenachos, Selection La Habana, Origin Bella Vista Varadero, Origin Laguna Azul, Origin Playa Pilar e Origin Playa Alameda.

En el Iberostar Selection La Habana, que abrió en marzo, propiedad de la empresa del Ejercito cubano Gaesa, la cadena hotelera invirtió 200 millones de dólares

Uno de los hoteles citados, el Iberostar Selection La Habana, fue el vigésimo hotel en incorporarse al catálogo de Iberostar en Cuba, el año pasado. El hotel más alto de Cuba con 42 plantas y una inversión estatal de 200 millones de dólares, abrió en marzo y es propiedad, como todos los hoteles del país, del conglomerado empresarial Gaesa -en manos del ejército-.

La decisión de Iberostar se suma al salida de la canadiense Blue Diamond, la tercera mayor cadena hotelera extranjera en Cuba por número de instalaciones gestionadas que, según difundieron medios oficiales, va a cesar totalmente sus operaciones en la isla.

El 5 de junio se cumple el plazo fijado por Estados Unidos a las empresas extranjeras para deshacer sus lazos económicos y empresariales con Cuba y las empresas del conglomerado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Gaesa, si no quieren enfrentarse a represalias de la administración norteamericana.

Varias empresas de distintos sectores han anunciado su salida de Cuba o el replanteamiento completo de su estrategia país a raíz de la Orden Ejecutiva 14404 estadounidense, que disponía sanciones para personas y empresas que mantengan vínculos económicos, comerciales y financieros con la isla.

La más significativa es la minera canadiense Sherritt, la mayor inversión extranjera en Cuba.

Las dos principales hoteleras en el país son las españolas Meliá, con la gestión de 34 establecimientos, e Iberostar, con una veintena. Oficialmente ninguna de las dos se ha pronunciado por el momento.

Meliá Hotels International, otra cadena española afectada por la situación en Cuba

Meliá Hotels International, cuando presentó sus resultados del primer trimestre del año, el pasado 7 de mayo, afectados por la situación del negocio en Cuba, afirmó que «los efectos de la situación geopolítica en la región hacen difícil un análisis y una comparativa homogéneos, manteniéndose una operación limitada por la caída de la demanda internacional y el consiguiente cierre de algunos establecimientos en el marco de las medidas de compactación coordinadas en el país».

«Mientras se mantiene la incertidumbre, la evolución del negocio turístico en la región dependerá del desarrollo de los acontecimientos y la eventual recuperación de los suministros y la normalidad», añadió en un comunicado.