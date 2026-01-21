Indra Group abre una nueva oficina en Dublín

Indra Group ha inaugurado una nueva oficina en Dublín con el objetivo de reforzar su posicionamiento en el negocio de Mobility en Irlanda y consolidarse como socio tecnológico de referencia en transporte y movilidad, ámbito en el que lidera la implantación de uno de los sistemas de ticketing para el transporte público de referencia a nivel internacional para la National Transport Authority (NTA), entidad encargada de su administración.

Esta nueva sede permitirá a Indra Group seguir dando respuesta a sus perspectivas de crecimiento en Irlanda y reforzar sus capacidades tecnológicas en el país para impulsar proyectos de gran complejidad y alcance nacional, con una fuerte apuesta por el talento local, al tiempo que estrecha la colaboración con clientes, instituciones y socios locales.

Las nuevas oficinas serán el centro de trabajo para desarrollar el proyecto de ticketing de toda la red de transporte público de Irlanda, que abarca el tranvía, los autobuses, la red nacional de ferrocarril y el futuro Metro de Dublín.

La solución de ticketing de Indra Group se basa en un avanzado sistema de backend multimodal que facilita la integración de múltiples operadores, así como la implantación y operación de canales de venta físicos y digitales. Además, incorporará tecnologías vanguardistas, como el uso de tarjeta bancaria, teléfono móvil o smartwatch (EMV) como medio de acceso al transporte, incrementando la agilidad y comodidad del viajero.

La apertura de la nueva sede de Indra en Dublín es una clara señal de la ambición de Irlanda por liderar la innovación

El ministro de Transporte de Irlanda, Darragh O’Brien, ha declarado: “La apertura de la nueva sede de Indra en Dublín es una clara señal de la ambición de Irlanda por liderar la innovación en el transporte. Esta oficina será el centro neurálgico desde el que se implantará un sistema nacional de ticketing sin contacto, que mejorará la comodidad de los usuarios y apoya una movilidad más sostenible. Además, supone un importante impulso para la economía, ya que generará empleo de alta cualificación y reforzará la posición de Irlanda como referente en soluciones de transporte inteligente. Espero con interés ver cómo el equipo desde aquí apoya esta transformación y contribuye a que el transporte público sea más cómodo para todos en el país”.

Anne Shaw, CEO de NTA, ha apuntado: “La apertura de esta oficina supone un hito importante en nuestra colaboración con Indra. Contar con un equipo dedicado con sede en Dublín garantiza que el proyecto de ticketing de nueva generación se desarrolle combinando conocimiento local y experiencia global. Esta inversión demuestra la envergadura del programa y nuestro compromiso de ofrecer a los usuarios de todo el país un sistema de pago moderno e integrado”.

Raúl Ripio, director de Mobility & Technology de Indra Group, ha destacado: “Es un día de gran orgullo para Indra. La inauguración de nuestra nueva sede en Dublín representa un hito clave en nuestro recorrido y subraya nuestro firme compromiso con un crecimiento sostenible y a largo plazo en este país. Asimismo, refuerza nuestra alianza estratégica con las distintas autoridades encargadas de la gestión del transporte, basada en una visión compartida de progreso e innovación tecnológica. En Indra creemos en el valor del talento local y en su capacidad para aportar una perspectiva global”.

Visión estratégica en Irlanda

Indra Group colabora con proyectos y soluciones tecnológicas para la movilidad en Irlanda desde hace más de 20 años. Entre los más destacados, Indra ha puesto en servicio el nuevo sistema de peaje del túnel de Dublín, que ha permitido modernizar completamente esta infraestructura crítica e incrementar la capacidad y fluidez del tráfico en uno de los principales accesos para el transporte de mercancías del país, gracias a la incorporación de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y LiDAR 3D.

También ha implantado para Transport Infraestructure Ireland (TII) una avanzada plataforma de interoperabilidad en la nube de tercera generación, que facilita a los viajeros el uso de todas las autopistas de peaje en Irlanda con una sola cuenta. Además, Indra está implantando su sistema de gestión ferroviaria (TMS) en la red ferroviaria del país, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y la fiabilidad del servicio en todo el territorio.

Indra Group cuenta asimismo con un sólido posicionamiento en el Reino Unido, donde desarrolla proyectos de movilidad de alta complejidad y es socio tecnológico del proveedor de servicios de navegación aérea NATS, con el que colabora en la modernización de los sistemas de gestión del tráfico aéreo del país. La compañía ha firmado recientemente un contrato por un importe que podría alcanzar los 1.000 millones de euros con Transport for London para gestionar los sistemas de venta y control de accesos de toda la red de transporte público de Londres.

Con más de 2.500 proyectos desplegados en 50 países y más de 100 ciudades de todo el mundo, Indra Group se ha consolidado como un referente global en movilidad urbana e interurbana, con capacidad para liderar su transformación digital con soluciones tecnológicas avanzadas que se adaptan a cada cliente, necesidad y realidad operativa.