Indra niega que esté en conversaciones para la compra de Oesía

Indra ha informado que «a día de hoy» no está manteniendo conversaciones para la adquisición de la multinacional española de ingeniería digital Oesía, lo que ha comunicado en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo Indra, según publica este viernes El Confidencial, estaría conversando con responsables de Oesía para cerrar esta adquisición, por un importe de 500 millones de euros.

El pasado junio, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, avanzó en una entrevista con EFE los planes estratégicos de la empresa para este año, encaminados a aprovechar el momento geoestratégico que vive el sector de la defensa.

De los Mozos hizo referencia a nuevas inversiones en tecnologías militares y civiles, a compras estratégicas de empresas tecnológicas y a aumentar las capacidades satelitales, entre otras cuestiones.

Indra está participada en un 28 % por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).