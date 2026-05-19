La CNMC archiva un expediente contra la distribuidora de Naturgy por falta de pruebas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha archivado el expediente sancionador iniciado hace tres años contra la distribuidora eléctrica del Grupo Naturgy, UFD, al no considerar probadas las prácticas anticompetitivas de las que se le acusaba a esta empresa.

El caso se remonta al año 2023, cuando varias compañías del sector eléctrico denunciaron a UFD por posibles prácticas anticompetitivas, recuerda la CNMC en una nota remitida este martes.

En abril de ese mismo año, el organismo inspeccionó las sedes de varias empresas del Grupo Naturgy o relacionadas con este y posteriormente inició dos expedientes sancionadores, el primero por un posible abuso de posición de dominio, que finalizó con una sanción de 5,08 millones de euros.

Naturgy, acusada de un posible falseamiento de la libre competencia

El segundo expediente, ahora archivado, se basaba en un posible falseamiento de la libre competencia por «actos desleales», como por ejemplo priorizar la solución de las incidencias técnicas de las empresas de su propio grupo frente a las de las compañías rivales. Ambas conductas investigadas están prohibidas por los artículos 2 y 3 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia.

La CNMC no ha considerado acreditado que UFD y sus matrices trataran de forma discriminatoria las incidencias técnicas de las comercializadoras rivales y cree que la empresa del Grupo Naturgy utilizaba «criterios objetivos», como la priorización de la solicitud por antigüedad.

Y además, argumenta, la distribuidora UFD contaba con canales de atención prioritaria a disposición de las comercializadoras competidoras de las del Grupo Naturgy.

Por ello, se archivan las actuaciones por un posible falseamiento de la libre competencia por actos desleales, explica. Esta resolución no contradice o resta efectividad al expediente sancionador citado más arriba, que sí acreditó que UFD abusó de su posición de dominio, ya que ambos tratan conductas «diferentes» y han afectado a «distintos mercados».