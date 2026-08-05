La CNMC expedienta a Lyntia por incumplir sus compromisos tras comprar la red a Iberdrola

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ordenado la apertura de un expediente sancionador contra el operador Lyntia al considerar que incumplió las obligaciones de información que asumió tras la compra, en 2019, de los derechos de uso de la red de cable y fibra óptica de Iberdrola.

La CNMC considera que Lyntia remitió fuera de plazo los informes anuales correspondientes a 2023 y 2024 y que, además, estos contenían información incompleta sobre distintos aspectos que debía comunicar para que el organismo pudiera verificar el cumplimiento de los compromisos impuestos al autorizar la operación, según la resolución de la Sala de Competencia a la que ha tenido acceso EFE este martes.

En concreto, el regulador detectó la ausencia de información sobre algunas solicitudes de acceso a la red de fibra óptica que no quedaron atendidas, así como sobre determinados contratos que habían finalizado o no quedaron renovados.

Lyntia ha cometido una posible infracción de la Ley de Defensa de la Competencia, según la CNMC

Por ello, la Sala de Competencia ha instado a la Dirección de Competencia a incoar un expediente sancionador al apreciar indicios de una posible infracción de la Ley de Defensa de la Competencia.

Lyntia alegó que esas actuaciones no afectaban a terceros, si bien la CNMC considera que la información omitida como necesaria para comprobar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

No obstante, el regulador concluye que la compañía sí cumplió el resto de las obligaciones derivadas de la operación.

Contra esta resolución cabe recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.