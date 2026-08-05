Iberdrola bp pulse cierra una financiación de 230 millones para su red de recarga pública

Iberdrola bp pulse ha cerrado una financiación bancaria de aproximadamente 130 millones de euros, con opción de ampliación hasta 230 millones, destinada a respaldar el plan de crecimiento de la compañía durante los próximos años. La operación permitirá seguir impulsando el despliegue de infraestructura de recarga pública de alta potencia en España y Portugal y constituye un nuevo hito en la evolución de la alianza, creada hace menos de tres años para acelerar la movilidad eléctrica en la península ibérica.

La financiación, asesorada por ING Corporate Finance, ha sido estructurada mediante un Club Deal en el que participan entidades financieras nacionales e internacionales. Esta operación suscrita por ING, Rabobank, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Kutxabank, permitirá impulsar el plan estratégico de la compañía durante los próximos años.

La financiación, una de las más relevantes cerradas en España para el desarrollo de infraestructuras en el sector de la electromovilidad, pone de manifiesto la confianza del mercado financiero en la solidez del proyecto y en la estrategia de Iberdrola | bp pulse desde su creación, consolidando el respaldo de las entidades participantes a un modelo de crecimiento basado en el despliegue de una red de recarga pública de alta potencia.

Iberdrola BP Pulse, La madurez de un proyecto consolidado

Esta operación llega en un momento de plena madurez para Iberdrola | bp pulse. Desde su constitución, hace menos de tres años, la compañía ha desplegado una de las principales redes públicas de recarga de alta potencia de la península ibérica, con más de 2.500 puntos distribuidos entre España y Portugal.

Este crecimiento responde a una estrategia de inversión sostenida, la selección de ubicaciones estratégicas, la incorporación de tecnología de última generación, la experiencia de usuario y la fiabilidad de la infraestructura. Todo ello ha permitido consolidar un proyecto con una visión de largo plazo y un modelo de crecimiento sólido, cuya madurez se ve ahora avalada por la confianza del mercado financiero.

«Esta financiación demuestra el respaldo y la sólida confianza del mercado financiero en la solvencia y madurez de nuestro proyecto. Nos aporta la flexibilidad y la estructura de capital idóneas para continuar ejecutando nuestro plan de negocio con el rigor y la disciplina financiera que nos caracteriza», destaca Roberto Cocina, CFO de Iberdrola | bp pulse en España y Portugal.

Un impulso para una nueva etapa de crecimiento

Desde su constitución, Iberdrola | bp pulse trabaja en el desarrollo de una infraestructura de movilidad eléctrica accesible y sostenible para dar respuesta a la creciente demanda. Gracias al suministro de energía 100% renovable con garantía de origen, la compañía contribuye de forma decidida a la descarbonización del transporte en la península ibérica. Su objetivo es afianzar su liderazgo en la recarga pública de alta potencia mediante el despliegue de una red robusta, accesible y preparada para acompañar la electrificación tanto del vehículo ligero como del transporte pesado.

“Desde nuestro origen hemos mantenido una visión de inversión centrada en desarrollar una red con las mejores ubicaciones, la tecnología más avanzada y un servicio de calidad para nuestros clientes. Esta financiación nos permitirá seguir avanzando en esa estrategia y continuar impulsando la movilidad eléctrica», afirma Pablo Pirles, CEO de Iberdrola | bp pulse en España y Portugal.

Con esta operación, Iberdrola | bp pulse refuerza su posición como uno de los principales operadores de recarga pública de alta potencia de la península ibérica y gana capacidad para ejecutar su hoja de ruta, ampliando una infraestructura clave para acelerar la electrificación del transporte.